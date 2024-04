Da Stefano De Martino ad Alessandro Cattelan: ecco chi potrebbe sostituire Amadeus dopo il suo addio alla Rai

Da Stefano De Martino ad Alessandro Cattelan: i sostituti di Amadeus

L’addio di Amadeus alla Rai sembra ormai cosa certa: ma quali potrebbero essere i suoi sostituti alla guida dei programmi da lui condotti?

Prima di tutto c’è da capire quali saranno effettivamente le trasmissioni che continueranno ad andare in onda sulla tv di Stato. Escludendo il Festival di Sanremo, Amadeus negli ultimi anni ha condotto Affari Tuoi, I soliti ignoti e L’anno che verrà, ovvero il tradizionale show di fine anno in onda su Rai 1 da una piazza italiana.

I soliti ignoti potrebbe “seguire” Amadeus al Nove. Il format, infatti, è in scadenza e la società di produzione potrebbe decidere di tentare l’avventura sul Nove con Amadeus sempre al timone.

Blidantissimo, invece, Affari Tuoi che quindi continuerà a essere lo show preserale di puntata di Rai 1. Ma da chi verrà condotto? I nomi che circolano sono quelli di Stefano De Martino e Alessandro Cattelan.

Discorso diverso, invece, per il Festival di Sanremo. Anche in questo caso i nomi di Cattelan e De Martino erano circolati con insistenza ma in questo caso il favorito numero uno sembrerebbe essere Carlo Conti, che peraltro ha già condotto la kermesse musicale per tre edizioni di seguito.