Alessandro Borghi a Belve: “Sono ossessionato dal sesso, ho un pensiero fisso”

Alessandro Borghi confessa di essere “ossessionato” dal sesso. L’attore lo rivela in un’intervista a Francesca Fagnani durante il programma tv Belve, in onda su Rai 2 stasera, 9 aprile.

“Mi piace, mi piace tanto. Ho un pensiero fisso nei confronti del sesso. Ogni sei pensieri, uno è dedicato al sesso”, ammette. E all’intervistatrice che gli domanda se, quindi, ci pensa almeno una volta all’ora, risponde: “Sì, sicuramente, 100%. In tutte le sue forme, diciamo”.

Nel corso del faccia a faccia con Fagnani, Borghi rivela anche alcune curiosità sul dietro le quinte della serie Netflix “Supersex”, in cui l’attore interpreta Rocco Siffredi.

Borghi racconta ad esempio che era stata realizzata una riproduzione del pene del pornodivo da utilizzare come protesi sul set, anche se poi se ne è fatto a meno: “L’abbiamo usata scherzando tra di noi, addirittura come clava o facendo cose di scherma”, ride l’attore.

E alla domanda se si è mai innamorato di un uomo, Borghi risponde: “No, ma secondo me qualcosa che ci è andato molto vicino. L’affetto e l’amore che provo per alcuni miei amici è una cosa che arriva all’innamoramento. Poi non so, non siamo mai andati a letto, però mai dire mai, che ne so”.

