Al Bano si sfoga: “Se dovesse andare male non me la passerei bene con 1470 euro di pensione”

“Se dovesse andare male non me la passerei bene con 1470 euro di pensione“. Fanno scalpore le parole di sfogo di Al Bano Carrisi. Il cantante, come tanti italiani, sta vivendo sulla sua pelle gli effetti della crisi economica causata dal Coronavirus e in un’intervista di alcuni giorni fa al settimanale Diva e Donna, il “re” di Cellino San Marco ha espresso la sua preoccupazione rispetto alla sua situazione finanziaria: non potrà tornare a esibirsi sui palchi a breve e la sua tenuta della sua azienda agricola ha accusato il colpo del lockdown; se la situazione non dovesse cambiare dovrà “accontentarsi” di 1470 euro di pensione.

“Ho solo uscite, niente entrate. Limando qua e là, con le giuste accortezze, vado avanti un anno”, ha ammesso Al Bano. Senza gli introiti derivanti dall’attività artistica, che al momento è ferma, Al Bano Carrisi si trova in difficoltà. Il cantante possiede una tenuta agricola a Cellino San Marco (Brindisi) dove produce vino. 150 ettari di terreni al cui interno ha costruito anche un ristorante e un hotel.

“Il mio assegno ammonta a 1470 euro al mese. Fino a qualche mese fa erano soltanto 1370. Non capisco come sia possibile visto che nella mia vita ho sempre versato i contributi, fin da quando ero contadino qui in Puglia e poi metalmeccanico a Milano”, ha spiegato Al Bano Carrisi all’Agi. “Ho calcolato che i miei risparmi mi faranno stare tranquillo per due anni. Se sono in difficoltà io, figuriamoci gli altri”, conclude il cantante.

Leggi anche: 1. La gaffe di Al Bano: “L’uomo ha distrutto i dinosauri, quindi contro il Coronavirus ce la faremo”

Potrebbero interessarti Ascolti tv domenica 31 maggio: Non dirlo al mio capo, Live Non è la d’Urso Non dirlo al mio capo: quante puntate, durata e quando finisce LIVE Non è la d’Urso: ospiti e anticipazioni della puntata di stasera, 31 maggio 2020