Al Bano a 80 anni si arrampica sul traliccio durante il concerto: il video virale

Arrampicarsi a 80 anni su un traliccio durante il concerto. Lo ha fatto Al Bano, dimostrando ancora una volta di avere energia da vendere, nonostante non sia più un ragazzino. Il video che circola sui social lo riprende mentre si arrampica su un traliccio delle luci per incitare il suo pubblico a cantare in coro. L’episodio è avvenuto il 26 luglio durante il concerto a Pomigliano d’Arco, quando a un certo punto si è arrampicato su un traliccio della luce. Un’acrobazia inaspettata, soprattutto per un uomo di 80 anni.

Al Bano si è aggrappato al traliccio e con il microfono in mano ha continuato a cantare e muovere il braccio a tempo di musica. Il video ha subito fatto il giro dei social. “Scendi che ti fai male!”, urla un fan.