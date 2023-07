Mercante in Fiera, perché Ainett Stephens non ci sarà: il motivo

Spunta una clamorosa indiscrezione sull’esclusione di Ainett Stephens dal nuovo Mercante in Fiera di Pino Insegno in arrivo sulla Rai: il motivo, infatti, non sarebbe legato all’età ma al profilo OnlyFans, la piattaforma che propone contenuti per adulti attraverso la sottoscrizione di un abbonamento, della modella e showgirl.

A lanciare l’indiscrezione è il sito Davide Maggio, secondo cui “quello che avrebbe fatto storcere il naso ai vertici Rai è la sua attività su OnlyFans, discusso social network in cui i creatori di contenuti si mostrano, spesso e volentieri, in momenti di intimità”.

Sull’esclusione dell’ex Gatta Nera del game show si erano sollevate numerose polemiche dopo le dichiarazioni di Pino Insegno, il quale era stato accusato di age-shaming dopo aver affermato riguardo l’assenza di Ainett Stephens: “È diventata un po’ più grande, sono passati tanti anni”.

“Persone rimaste agli antichi retaggi: è inammissibile. Mi sento più viva e fresca e affascinante che mai. Mi spiace se hai usato il termine sbagliato. Pretenderei delle scuse, come minimo” era stata la replica della showgirl 41enne.

Travolto dalle critiche, lo stesso Pino Insegno era poi tornato sull’argomento: “Ainett è una mia amica. E poi, anche se avessi detto, e non l’ho detto, che è diventata un po’ più grande, e, ripeto, non l’ho detto, è un’offesa? Non ho capito quali scuse dovrei fare. Anche io sono diventato grande”.

“Ho parlato con lei, le ho mandato un messaggio vocale, le ho detto di non prendersela, l’ho ringraziata per il lavoro svolto… è tutto tranquillo” aveva concluso il conduttore.