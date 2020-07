Sondaggi politici elettorali oggi 31 luglio: ultimissimi dati

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI – Giorgia Meloni non si ferma più. Anzi, accelera. Gli ultimi sondaggi politici elettorali rivelano un dato impensabile fino a poche settimane fa: Fratelli d’Italia ha sorpassato il Movimento 5 Stelle nell’indice di consenso tra gli italiani. Il partito di Meloni sarebbe ora la terza forza politica del paese, distante solo 5 punti dal Partito democratico e poco meno di 8 dagli alleati della Lega. A dirlo è un sondaggio realizzato da Rti per il programma tv Quarta Repubblica, in onda su Rete 4.

Secondo la rilevazione, se si andasse al voto oggi Fratelli d’Italia raccoglierebbe il 16,1%. Pochi giorni fa un altro sondaggio – quello dell’istituto Ipsos per il Corriere della Sera – stimava Meloni addirittura al 18%, ma in quel caso FdI era dato ancora in svantaggio rispetto al M5S (che era dato al 18,9%). L’indagine di Rti, invece, piazza il partito di Meloni davanti ai Cinque Stelle: 16,1 contro 15,6%.

La Lega viene data al 24% (alle elezioni europee del 2019 aveva preso 10 punti in più), mentre il Pd è al 20,1%. Quanto agli altri partiti, Forza Italia è stimata all’8,2%, La Sinistra al 2,9%, Azione di Carlo Calenda al 2,7%, al pari di Italia Viva di Matteo Renzi.

Stando a questo sondaggio, oggi la coalizione di centrodestra – Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia – prenderebbe circa il 48,3%, mentre una ipotetica alleanza fra Pd, M5S e La Sinistra non andrebbe oltre il 38,6%. Gli equilibri potrebbero ribaltarsi solo se alla truppa giallorossa si unissero anche Azione, Italia Viva, Più Europa e i Verdi.

Ultimi sondaggi politici: i dati in sintesi

Lega: 24%

Pd: 20,1%

FdI: 16,1%

M5S: 15,6%

FI: 8,2%

La Sinistra: 2,9%

Azione: 2,7%

Italia Viva: 2,7%

PiùEuropa: 2%

Verdi: 1,6%

Fonte: Rti/Quarta Repubblica*

* La rivelazione è stata svolta il 26 luglio 2020 su un campione di 1.000 casi, rappresentativo della popolazione maggiorenne italiana, articolato per sesso, età, area geografica.

Leggi anche: 1. Tutti i sondaggi / 2. I sondaggi sulla Lega / 3. I sondaggi sul Pd / 4. I sondaggi sul M5S

Potrebbero interessarti Sondaggi: crollo Lega, in un anno perso il 10 per cento Sondaggi: Fratelli d'Italia cresce in tutto il Paese, Pd cala al Nord Ultimi sondaggi: brutte notizie per la Lega. Cresce il M5S