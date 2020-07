Sondaggi politici elettorali oggi 25 luglio: ultimissimi dati

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI – In cinque punti percentuali ci sono quattro partiti: da anni non c’era così tanto equilibrio tra i consensi delle forze politiche italiane. Guardando gli ultimi sondaggi politici elettorali, a sorridere è soprattutto Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, che brinda a un risultato mai nemmeno sfiorato in precedenza: il 18 per cento delle intenzioni di voto. A piangere è il suo alleato Matteo Salvini, segretario della Lega, che nell’ultimo anno ha perso per strada oltre 10 punti (molti probabilmente proprio a vantaggio di FdI) e ora sente il fiato sul collo degli avversari.

L’ultimo sondaggio che scuote il quadro politico italiano è quello realizzato dall’istituto Ipsos di Nando Pagnoncelli, pubblicato in esclusiva sul Corriere della Sera oggi, sabato 25 luglio. La rilevazione – effettuata tra il 22 e il 23 luglio – fotografa la situazione rispetto a un mese fa. La Lega si conferma il primo partito, ma perde un altro punto, scendendo dal 24 al 23,1 per cento (alle europee del 2019 raccolse il 34,3). Il Pd insegue vicino, ma anche i dem sono in flessione: dal 20,4 per cento di fine giugno al 19,6 di oggi.

Il Movimento 5 Stelle è in ripresa: dopo essere precipitato al 14 per cento a febbraio, il 25 giugno era risalito a quota 18 per cento e ora viene dato al 18,9. Subito dietro c’è la vera sorpresa di questo sondaggio, che come detto è Fratelli d’Italia: il partito di Giorgia Meloni alle europee del 2019 prese il 6,5 per cento dei voti. A novembre 2019 è arrivata al 10, a marzo 2020 al 13, a fine giugno oltre il 16 e ora – fine luglio – viene stimata al 18 per cento. Salvini è distante solo 5 punti.

Sondaggi politici elettorali: i dati in sintesi

Lega: 23,1%

Pd: 19,6%

M5S: 18,9%

FdI: 18%

FI: 6,9%

Europa Verde: 2,9%

Sinistra Italiana: 2,9%

Italia Viva: 2,5%

Azione: 2,5%

Più Europa: 1,3%

Fonte: Ipsos per il Corriere della Sera

