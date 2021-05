SONDAGGI POLITICI ELETTORALI OGGI, 29 MAGGIO 2021

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI OGGI – Sorpasso. Giorgia Meloni ha superato anche il Pd e ora Fratelli d’Italia è il secondo partito del Paese, alle spalle della Lega. A rivelarlo è la Supermedia settimanale di Agi/Youtrend, che conferma il trend positivo per la leader sovranista. Nel dettaglio, secondo il sondaggio, FdI guadagna mezzo punto e si porta così al 19 per cento, scavalcando i dem che si fermano al 18,7% dei consensi. Neppure la vetta è così lontana per Meloni: la Lega infatti è a soli a 2 punti e mezzo di distanza.

Per la prima volta, dunque, i primi due partiti del Paese sono entrambe forze sovraniste di destra. L’andamento però è certamente molto diverso. Fratelli d’Italia registra da tempo una costante crescita, mentre al contrario il Carroccio prosegue in un trend discendente che ora lo vede attestarsi al 21,5%. Ricordiamo che la Supermedia tiene in considerazione le rilevazioni effettuate dagli istituti demoscopici italiani nelle ultime due settimane.

Il Pd si accontenta dunque del gradino più basso del podio dopo aver perso mezzo punto percentuale. Piuttosto stabili rispetto all’ultima rilevazione tutte le altre forze politiche. Al quarto posto il Movimento 5 Stelle (16,9%). A seguire, piuttosto staccata, Forza Italia (7,4%). Sopra la soglia del 3% si piazza Azione di Calenda al 3,1% mentre Italia Viva di Renzi si deve accontentare del 2,3%.

Dall’analisi di questi dati emerge che le forze che sostengono il governo Draghi totalizzerebbero il 73,7% dei consensi, cioè circa cinque punti in meno rispetto alla nascita dell’esecutivo. La componente più numerosa all’interno della maggioranza resta quella giallorossa col 37,3%, mentre il centrodestra di governo si fermerebbe al 29,6% e il polo centrista-liberale composto da Italia Viva, +Europa e Azione al 6,8%.

COME SI FANNO I SONDAGGI?

I sondaggi elettorali e politici vengono effettuati da società demoscopiche rispettando criteri scientifici ben precisi. Gli autori delle rilevazioni devono individuare un campione da intervistare sufficientemente ampio e rappresentativo della popolazione che si intende analizzare. Nel caso dei sondaggi sulle intenzioni di voto ai partiti o dell’indice di fiducia dei leader politici dunque gli intervistati devono rappresentare adeguatamente la popolazione italiana maggiorenne, coloro che hanno diritto al voto e che si recano alle urne.

Questo lavoro viene fatto per ridurre al minimo il margine di errore e rendere la rilevazione quanto più attendibile. Di solito un sondaggio politico elettorale viene considerato affidabile se il margine di errore indicato è del 3 per cento con un intervallo di confidenza del 95 per cento. È proprio quella di identificare un campione rappresentativo della popolazione la maggiore difficoltà dei sondaggisti. Le interviste per i sondaggi politici elettorali di solito vengono effettuate con una metodologia Cati, telefonicamente, o Cawi, via Internet, o mista. Per effettuare le interviste le società demoscopiche si affidano a società specializzate.

