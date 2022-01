Sondaggi politici elettorali oggi 28 gennaio 2022

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI OGGI – Il 62 percento degli italiani è a favore di maggiori restrizioni per i non vaccinati, nonostante l’Oms affermi che “è plausibile che l’Europa si stia avviando alla fine della pandemia”. Lo afferma l’ultimo sondaggio realizzato dall’osservatorio Emg Different per la Rai, secondo cui solo il 25 percento dei 1.524 intervistati si è detto contrario a nuove restrizioni, mentre il 13 percento ha preferito non rispondere.

Secondo il sondaggio, ben il 53 percento degli italiani sarebbe contrario a far entrare chi non ha il green pass in negozi e uffici pubblici per “esigenze alimentari, sanitarie, di sicurezza e di giustizia”, ossia le eccezioni all’estensione dell’obbligo di green pass anche agli uffici e ai negozi previste nel decreto del presidente del Consiglio dei ministri (dpcm) che Mario Draghi ha firmato la settimana scorsa.

Il 34 percento ritiene che anche per le attività esentate dovrebbe essere invece richiesto il green pass “rafforzato”, rilasciato solo a vaccinati o guariti da Covid-19, mentre il 19 percento sostiene che per queste attività dovrebbe essere richiesto il green pass “base”, rilasciato anche a chi è risultato negativo a un tampone.

Solo il 41 percento dei rispondenti ritiene che la decisione di esentare dal nuovo obbligo di green pass le attivitià “di carattere alimentare e prima necessità, sanitario, veterinario, di giustizia e di sicurezza personale” sia invece corretta.

Dal 1° febbraio il green pass “base” sarà infatti obbligatorio per gli uffici pubblici e i servizi postali, bancari e finanziari e i negozi, mentre dallo scorso 20 gennaio, il certificato rilasciato a chi ha ricevuto il vaccino anti-Covid, è guarito dalla malattia o è risultato negativo a un tampone, è obbligatorio anche per accedere a parrucchieri, barbieri o centri estetici. Il green pass sarà obbligatorio anche per ritirare la pensione e recarsi in tabaccheria, ma non per attività di “prima necessità” come supermercati, farmacie e benzinai.

COME SI FANNO I SONDAGGI

I sondaggi elettorali e politici vengono effettuati da società demoscopiche rispettando criteri scientifici ben precisi. Gli autori delle rilevazioni devono individuare un campione da intervistare sufficientemente ampio e rappresentativo della popolazione che si intende analizzare. Nel caso dei sondaggi sulle intenzioni di voto ai partiti o dell’indice di fiducia dei leader politici dunque gli intervistati devono rappresentare adeguatamente la popolazione italiana maggiorenne, coloro che hanno diritto al voto e che si recano alle urne.

Questo lavoro viene fatto per ridurre al minimo il margine di errore e rendere la rilevazione quanto più attendibile. Di solito un sondaggio politico-elettorale viene considerato affidabile se il margine di errore indicato è del del 3 per cento con un intervallo di confidenza del 95 per cento. È proprio quella di identificare un campione rappresentativo della popolazione la maggiore difficoltà dei sondaggisti. Le interviste per i sondaggi politici elettorali di solito vengono effettuate con una metodologia Cati, telefonicamente, o Cawi, via Internet, o mista. Per effettuare le interviste le società demoscopiche si affidano a società specializzate.

Leggi anche: Tutti i sondaggi