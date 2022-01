Green pass, esentati alimentari e farmacie: Draghi firma il nuovo Dpcm

L’acquisto di beni che non soddisfano esigenze “di prima necessità” negli ipermercati e il rinnovo del passaporto in questura sarà vietato a chi non ha il green pass. Lo afferma il provvedimento che Mario Draghi ha firmato oggi, in cui è presente l’elenco dei servizi e delle attività essenziali esentate dalla nuova estensione dell’obbligo della Certificazione verde Covid-19, che entrerà in vigore il prossimo mese.

Dal 1° febbraio il green pass “base” sarà infatti obbligatorio per gli uffici pubblici e i servizi postali, bancari e finanziari e i negozi, mentre dallo scorso 20 gennaio, il certificato rilasciato a chi ha ricevuto il vaccino anti-Covid, è guarito dalla malattia o è risultato negativo a un tampone, è obbligatorio anche per accedere a parrucchieri, barbieri o centri estetici.

A essere escluse dal nuovo obbligo saranno le attività “di carattere alimentare e prima necessità, sanitario, veterinario, di giustizia e di sicurezza personale”. Nel decreto del presidente del Consiglio dei ministri (dpcm) è stata perciò confermata l’esclusione delle tabaccherie dalle attività in cui si potrà entrare senza green pass. Inoltre, a differenza di quanto previsto nelle versioni precedenti del dpcm, chi non ha la certificazione non potrà accedere agli uffici postali per riscuotere la pensione.

Tra le attività esentate dall’obbligo, figurano in primo luogo i negozi di alimentari o i negozi “non specializzati” che abbiano “prevalenza di prodotti alimentari e bevande” come ipermercati, supermercati, discount, minimercati e altri esercizi di “alimentari vari”, mentre sono escluse le enoteche in cui è possibile anche bere e mangiare. Consentito accedere senza il pass anche dai benzinai, nei negozi che vendono legna, pellet e ogni tipo di combustibile per uso domestico e per il riscaldamento, “esercizi specializzati e non in articoli igienico-sanitari”, farmacie, parafarmacie e altri negozi “specializzati per la vendita di articoli medicali, ortopedici e di ottica anche non soggetti a prescrizione medica”. La bozza del dpcm afferma inoltre che “è sempre consentito l’accesso per l’approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e, comunque, alle strutture sanitarie e sociosanitarie nonché a quelle veterinarie per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura”.

Chi non ha il green pass potrà accedere agli uffici delle forze di polizia e in quelli delle polizie locali per “assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali indifferibili”, “di prevenzione e repressione degli illeciti”, per denunciare un reato o chiedere un intervento a tutela dei minori.

Inoltre, il governo ha previsto la possibilità che anche nei negozi che offrono attività di prima necessità vengano effettuati dai titolari controlli a campione, per evitare che l’obbligo possa essere aggirato.

Oltre al nuovo obbligo, dal primo febbraio entrerà in vigore anche la riduzione anche la durata del Green pass da nove a sei mesi. Nella stessa data non saranno più validi diversi divieti introdotti a ridosso di Natale, come l’obbligo di mascherina all’aperto, la chiusura delle discoteche e il divieto di tenere feste, in scadenza il 31 gennaio.