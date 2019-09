Sondaggi politici elettorali oggi 25 settembre: ultimissimi

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI – Lega, Pd e M5S sostanzialmente stabili con il nuovo partito di Matteo Renzi Italia Viva sotto la soglia di sbarramento del 3 per cento prevista dalla legge elettorale in vigore per le Elezioni Politiche. È quanto emerge dall’ultimo sondaggio politico pubblicato, una rilevazione effettuata dall’istituto demoscopico Ixè e presentata ieri nel corso del programma di Raitre Cartabianca.

Qui riportiamo tutti i dati sulle intenzioni di voto degli italiani aggiornate ad oggi, mercoledì 25 settembre.

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI: IL SONDAGGIO DI IXÈ

Il sondaggio di Ixè per la trasmissione Cartabianca è stato effettuato tra il 23 e il 24 settembre e attribuisce alla Lega di Matteo Salvini il 29,9 per cento, esattamente la stessa cifra che lo stesso autore aveva indicato una settimana fa. Il dato del Carroccio è inferiore alla media degli altri sondaggisti, ma resta comunque ampio il margine di cantaggio sui principali avversari, Partito Democratico e Movimento 5 Stelle.

Nel dettaglio il Pd viene stimato al 21,8 per cento delle preferenze dal precedente 21,6 mentre il M5S viene indicato al 21,5 dal 21,9 di sette giorni fa. Per quanto riguarda le formazioni minori di centrodestra continua ad avere segnali positivi il partito di Giorgia Meloni Fratelli d’Italia, che secondo Ixè vale ora l’8,6 per cento dall’8,3. Forza Italia sarebbe invece calata dal 7,4 al 6,5, probabilmente penalizzata dalla nascita del nuovo movimento renziano appena annunciato.

Italia Viva di Renzi viene data al 2,9 per cento, dato più basso di quelli indicati dagli altri autori di sondaggi (qui i primi dieci sondaggi). Più giù gli europeisti e liberali di +Europa, al 2,7 per cento. E ancora: La Sinistra al 2,7 ed Europa Verde al 2,0.

Infine, va precisato che negli altri sondaggi la Lega primo partito oscilla in media tra il 30 e il 36 per cento dei consensi, dopo un leggero calo subìto nel corso delle trattative per la nasita del governo Conte bis. Il Partito Democratico resta sempre sotto il 24 per cento raccolto alle Elezioni Europee del 26 maggio scorso. Il centrodestra unito è ampiamente prima coalizione.

Sondaggi politici elettorali: i dati in breve

Lega: 29,9 per cento

Pd: 21,8 (qui tutti gli ultimi numeri sui Dem)

M5S: 21,5

Fdi: 8,6

Forza Italia: 6,5

Italia Viva: 2,9

+Europa: 2,7

La Sinistra: 2,7

Europa Verde: 2,0

Altri partiti: 1,4

(Fonte: Cartabianca)

Come si fanno i sondaggi?

I sondaggi elettorali e politici vengono effettuati da società demoscopiche rispettando criteri scientifici ben precisi. Gli autori delle rilevazioni devono individuare un campione da intervistare sufficientemente ampio e rappresentativo della popolazione che si intende analizzare. Nel caso dei sondaggi sulle intenzioni di voto ai partiti o dell’indice di fiducia dei leader politici dunque gli intervistati devono rappresentare adeguatamente la popolazione italiana maggiorenne, coloro che hanno diritto al voto e che si recano alle urne.

Questo lavoro viene fatto per ridurre al minimo il margine di errore e rendere la rilevazione quanto più attendibile. Di solito un sondaggio politico-elettorale viene considerato affidabile se il margine di errore indicato è del del 3 per cento con un intervallo di confidenza del 95 per cento. È proprio quella di identificare un campione rappresentativo della popolazione la maggiore difficoltà dei sondaggisti.

Le interviste di solito vengono effettuate con una metodologia Cati, telefonicamente, o Cawi, via Internet, o mista. Per effettuare le interviste le società demoscopiche si affidano a società specializzate.