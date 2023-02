Sondaggi politici elettorali oggi 14 febbraio 2023

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI – Bonaccini sarà il nuovo segretario del Pd: è quanto emerge dagli ultimi sondaggi politici elettorali elaborati da Intwig per il quotidiano La Stampa.

Secondo la rilevazione, che ha preso in esame solamente i nomi di Stefano Bonaccini ed Elly Schlein “scartando” quelli di Gianni Cuperlo e Paola De Micheli basandosi sui voti che i candidati stanno prendendo nei circoli del Pd, l’attuale governatore dell’Emilia-Romagna vincerebbe le primarie con il 61% dei consensi, mentre Schlein si fermerebbe al 39 per cento.

Nello stesso sondaggio, anche a chi non vota Partito Democratico, è stato chiesto di indicare chi tra i due candidati sarebbe più adatto a raggiungere alcuni risultati specifici. Per “dare nuova linfa al partito”, i candidati sono praticamente dati in parità, Bonaccini al 51%, Schlein al 49 per cento. In altri campi, invece, risulta preferito sempre Stefano Bonaccini.

Politica / Modello Bonaccini: ritratto di un uomo-immagine (di L. Telese) Politica / Elly Schlein a TPI: “Vinco io il Congresso del Pd, lo dicono i numeri”

COME SI FANNO I SONDAGGI

I sondaggi elettorali e politici vengono effettuati da società demoscopiche rispettando criteri scientifici ben precisi. Gli autori delle rilevazioni devono individuare un campione da intervistare sufficientemente ampio e rappresentativo della popolazione che si intende analizzare. Nel caso dei sondaggi sulle intenzioni di voto ai partiti o dell’indice di fiducia dei leader politici dunque gli intervistati devono rappresentare adeguatamente la popolazione italiana maggiorenne, coloro che hanno diritto al voto e che si recano alle urne. Questo lavoro viene fatto per ridurre al minimo il margine di errore e rendere la rilevazione quanto più attendibile. Di solito un sondaggio politico-elettorale viene considerato affidabile se il margine di errore indicato è del del 3 per cento con un intervallo di confidenza del 95 per cento. È proprio quella di identificare un campione rappresentativo della popolazione la maggiore difficoltà dei sondaggisti. Le interviste per i sondaggi politici elettorali di solito vengono effettuate con una metodologia Cati, telefonicamente, o Cawi, via Internet, o mista. Per effettuare le interviste le società demoscopiche si affidano a società specializzate.