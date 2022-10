Polizza auto: ecco perché conviene acquistarla online

Assicurare la propria auto online è un modo semplice e sicuro per risparmiare e usufruire dei servizi e delle garanzie delle migliori compagnie assicurative. Nell’epoca del digitale, gli acquisti online di prodotti e servizi sono molto diffusi perché consentono di ottenere delle interessanti economie su ciò di cui si ha bisogno.

Anche le polizze assicurative per automobili e motociclette sono diventate, ormai da tempo, un prodotto-servizio da poter acquistare nel web. Per molti consumatori, tuttavia, un passo delicato come quello di “assicurarsi” è qualcosa che ha pur sempre bisogno del contatto umano, di una stretta di mano. Le grandi compagnie hanno superato questo ostacolo, mettendo a disposizione dei loro clienti tutta una serie di servizi pre e post vendita che consentono di cancellare, a giusta ragione, le ritrosie dei clienti affezionati alla vecchia modalità in trattativa.

Messa da parte ogni inibizione, quindi, il cliente può facilmente trovare in rete la polizza più adatta alle sue esigenze. Le polizze auto on line sono quindi un modo veloce ed economico per assicurare il proprio veicolo a motore, direttamente sul web, senza la mediazione di un’agenzia. In questo modo, si riesce a guadagnare sia sul tempo, sia a livello economico. Le assicurazioni online, rispetto a quelle tradizionali, sono molto vantaggiose per tutta una serie di motivi.

Il primo aspetto da considerare è la velocità della ricerca e dell’eventuale stipula del contratto online. In pochi minuti è possibile ottenere un preventivo senza alcun impegno di acquisto. Allo stesso tempo la rete consente di confrontare numerose proposte, consentendoci alla fine di scegliere la polizza disegnata su misura delle nostre esigenze. Acquistare la polizza online è oltremodo comodo: il contratto viene sottoscritto dal cliente, direttamente da casa, collegandosi col proprio pc o col proprio smartphone al portale web della compagnia assicurativa prescelta.

Nessun problema anche per chi non si reputa uno smanettone del web. Ergonomia e velocità sono le caratteristiche dei principali portali delle compagnie assicurative. E’ tutto chiaro e semplice: le polizze auto on line possono essere sottoscritte semplicemente seguendo una procedura sul web, inserendo i dati richiesti e inoltrando alla compagnia la documentazione firmata.

 Alla fine, acquistando una polizza assicurativa sul web si ottiene un ulteriore duplice vantaggio. Il primo consiste nell'ottenere una polizza disegnata sulle proprie esigenze, scegliendo ad hoc le clausole e le garanzie accessorie da includere nel proprio contratto, ottenendo così una copertura conforme alle proprie esigenze di guida. Il secondo consiste nei consistenti vantaggi economici.

Basta mettere a confronto le polizze online con quelle tradizionale per comprendere la portata del risparmio. Secondo alcune ricerche, grazie al fatto che vengono tagliati i costi di gestione e di struttura, le assicurazioni on line consentono di risparmiare circa il 30-70% rispetto alle tariffe tradizionali. Infine, da non dimenticare quello che sembra essere uno dei principali plus della assicurazioni auto online: l’assistenza telematica offerta dalle compagnie è di assoluto livello, viene fornita sia via internet, sia tramite telefono.