Moda uomo: la camicia a maniche corte si conferma must have dell’estate

Per la primavera-estate 2022 la moda uomo torna a dettare outfit dove, tra shorts anni 50, il ritorno delle sneakers e le maxi t-shirts con stampe, spicca come protagonista assoluto la camicia a maniche corte. Vero e proprio must have dell’estate, si tratta del capo che gli uomini devono avere assolutamente per essere in linea con le nuove tendenze. La camicia a maniche corte è un indumento molto versatile, adatto a tantissime occasioni diverse e in grado di offrire un’ottima vestibilità in qualsiasi situazione.

Ovviamente, è importante puntare sulla qualità sartoriale per un look davvero perfetto, ad esempio optando per una camicia maniche corte uomo della collezione di Camicissima, brand con oltre 90 anni di storia che costituisce un vero e proprio riferimento dello Styled in Italy. Questo capo è riservato alle occasioni informali, ad esempio una serata con gli amici, una cena al ristorante, un’escursione in barca o un aperitivo dopo una giornata al mare. Anche alcuni luoghi di lavoro consentono di vestire in modo più casual e sportivo, un contesto in cui la camicia a maniche corte è senz’altro un indumento indicato, specialmente scegliendo prodotti di qualità realizzati in tessuti traspiranti e comodi da indossare.

Quale modello e stile scegliere per la camicia a maniche corte

Esistono tantissime opzioni tra cui scegliere per inserire nel proprio guardaroba delle camicie a maniche corte. In genere, si tende a privilegiare un collo classico, un elemento lineare e funzionale che si sposa perfettamente con il carattere distintivo di questo indumento.

La personalizzazione parte invece dal taschino, con la possibilità di scegliere tra innumerevoli configurazioni in base alle proprie preferenze e allo stile dell’outfit desiderato. Lo stesso vale per i bottoni, infatti le camicie a maniche corte possono avere due o quattro forti, bottoni automatici o a pressione e tantissime altre configurazioni. La fantasia della camicia può essere a quadri, a righe o a quadretti, con tanti colori tra cui scegliere come il rosso, il bianco, l’azzurro, il blu e tante altre variazioni cromatiche disponibili. Per un risultato unico e originale, alcuni brand consentono di personalizzare il capo, creando un vero e proprio indumento su misura per distinguersi.

Ad esempio, sul sito Camicissima.it è possibile ordinare online una camicia a maniche corte personalizzata, con la possibilità di scegliere il modello ed effettuare una serie di modifiche esclusive. In particolare, si può customizzare la camicia con il ricamo delle proprie iniziali ed eventualmente anche di un simbolo. Basta utilizzare un apposito configuratore online per scegliere il colore, lo stile e la posizione di questi elementi nella camicia, per poi procedere con il checkout e ricevere il prodotto a domicilio con la spedizione rapida.

Come si indossa la camicia a maniche corte

Rispetto alle camicie a maniche lunghe, i modelli a maniche corte possono risultare più difficili da abbinare, soprattutto quando non si possiede abbastanza dimestichezza con questo tipo di indumenti. Eppure non è così complesso realizzare outfit alla moda con una camicia a maniche corte, basta puntare a un look equilibrato e in linea con la location e l’occasione.

I più originali ed eccentrici possono usare la camicia a maniche corte con il farfallino, un’estetica sopra le righe adatta ai più estroversi. Altrimenti, possono essere utilizzate in modo più discreto con un paio di bermuda o di jeans leggeri, sia lasciando la camicia fuori dai pantaloni che dentro. La camicia a maniche corte può essere indossata anche sotto una giacca, qualora sia richiesto un look meno informale ma che non costringe a usare la camicia a maniche lunghe. In ufficio è possibile mettere anche la cravatta, infatti esistono modelli di cravatta che si abbinano perfettamente alle camicie a maniche corte.

Ad ogni modo, è opportuno prediligere prodotti di qualità e durevoli, prestando attenzione alle finiture, ai tessuti e allo stile. Per un total look pratico, elegante e trendy le camicie a maniche corte di Camicissima sono senza dubbio le più gettonate, acquistabili online o negli oltre 130 negozi del marchio presenti in tutta Italia. Caratterizzate da uno stile italiano inconfondibile e una qualità artigianale, queste camicie sono il capo che non può mancare per affrontare l’estate con l’outfit giusto.