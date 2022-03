La pandemia che ha sconvolto il Mondo nell’ultimo biennio ha anche rovesciato diversi parametri del nostro modo di pensare e di approccio alla quotidianità. In Italia si è cominciato a parlare sempre più spesso di “smart working”, o lavoro agile, una tematica che in molti altri Paesi europei era stato già sdoganato da diverso tempo. La casa si è trasformata in ufficio perenne e le relazioni interpersonali hanno assunto una dimensione sempre più “filtrata” dallo schermo di un computer.

Secondo un’analisi di Pictet Asset Management, molte di queste abitudini rimarranno anche a seguito della cessazione del periodo di emergenza sanitaria, radicandosi definitivamente all’interno dei nostri stili di vita. Tali cambiamenti non riguarderebbero esclusivamente il settore lavorativo, ma anche quello della fruizione del nostro tempo libero: a dimostrazione di ciò, basti pensare al boom che stanno continuando a registrare settori come quello relativo all’e-commerce, oppure dei corsi online.

In particolare, questi ultimi stanno diventando la nuova chiave di volta che ci permette di sperimentare nuovi interessi, hobby o addirittura di specializzarsi in ambiti che potrebbero determinare un nuovo percorso lavorativo e convincerci ad intraprendere strade professionali che, altrimenti, non avremmo mai nemmeno preso in considerazione.

Proprio sull’onda lunga dei corsi online, ha cominciato a sviluppare la sua offerta anche la Scuola di Formazione per Massiaggiatori MassFullness, fondata dal maestro Luigi Filippo Leva, massoterapista e riflessologo plantare, formatore di tecniche manuali olistiche dal 2008 e autore del libro “MassFullness, una scuola per rinascere”. Nella scuola per massaggiatori è possibile seguire tutti i corsi al fine di diventare un massaggiatore esperto e riconosciuto.

I corsi sono aperti a tutti, non viene richiesto titolo di studio. Se si inizia da un corso massaggio base e successivamente si accede al percorso professionale, si parte direttamente dal Percorso di Massaggiatore Professionale Riconosciuto. Chi inoltre è già massaggiatore e vuole continuare a formarsi e tenersi sempre in aggiornamento, può scegliere tra i vari corsi di specializzazione.

Gli attestati e il diploma massaggiatore riconosciuto rilasciati da Massfullness® sono validi ai fini di legge e consentono di lavorare sia alle dipendenze presso SPA, Hotel, navi da crociera e palestre, sia in tutti i centri dov’è richiesto un massaggiatore olistico. Inoltre, l’esperienza acquisita potrà consentire anche di avviare un proprio studio professionale.

Del resto, MassFullness è la prima ed unica scuola per massaggiatori professionisti con un percorso di qualificazione specifica per Operatori Olistici e Professionisti del settore Benessere, con un’offerta di corsi di massaggio variegata. Una scuola dove il massaggio è un valore da apprendere e trasmettere e dove, con professionalità ed etica, si chiariscono i confini e le possibilità di azione del massaggiatore professionista.

Perché apprendere le migliori tecniche di massaggio non è semplice manualità, ma unione tra corpo e spirito.

