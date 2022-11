Insurtech: tra le polizze più richieste sul web l’assicurazione moto online

Il settore dell’insurtech è sempre più rilevante all’interno del panorama assicurativo e finanziario mondiale. Nata dall’unione dei termini insurance e technology, questa definizione rappresenta una delle svolte più significative degli ultimi anni e, alla pari delle compagnie fintech, si pone come un nuovo modo di pensare e gestire i prodotti assicurativi. La digital transformation ha impresso un’accelerazione evidente anche del campo delle assicurazioni, e, non a caso, i dati delle sottoscrizioni online forniti dalle principali compagnie lo confermano.

Gli utenti preferiscono stipulare polizze servendosi del web, in modo da poterne sfruttare le interessanti offerte in termini di qualità e prezzo. L’ambito insurtech ha visto così moltiplicarsi gli investimenti e le società assicuratrici tradizionali hanno cominciato ad offrire ai loro clienti un ampio ventaglio di proposte da sottoscrivere online. Anche il mondo delle moto è stato interessato dalla rivoluzione insurtech, con un numero sempre maggiore di utenti che si orienta verso le assicurazioni online, affidandosi al web anche in fase preventiva, per valutare le opportunità più interessanti del momento.

A determinare questo fenomeno sono soprattutto i siti di comparazione, che permettono di richiedere preventivi dettagliati in pochi click. Per esempio, passando in rassegna le migliori proposte online su 6sicuro.it, portale specializzato del gruppo Assiteca, è possibile effettuare una valutazione dettagliata in modo semplice, veloce e del tutto gratuito.

Assicurazione moto online: l’importanza di confrontare le offerte

La polizza rc, la cui sigla sta per Responsabilità Civile, è obbligatoria per tutti i mezzi a motore che circolano sulle strade italiane fin dal 1971 ed è stata introdotta dal Governo dell’epoca per cercare di limitare i danni provocati dagli incidenti stradali che, a causa dell’alto numero di veicoli circolanti, erano diventato molto numerosi.

La polizza rc, quindi, copre i danni derivati dai sinistri, tuttavia non protegge dalle altre situazioni che si potrebbero verificare: per questo motivo molti cittadini preferiscono ampliare l’assicurazione sottoscrivendone una che includa le cosiddette garanzie accessorie.

Data l’obbligatorietà dell’rc auto, è fondamentale confrontare le varie offerte presentate dalle compagnie assicuratrici, al fine di reperire quella più adatta per la propria situazione. Come riportato anche dall’IVASS, ovvero dall’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, è buona norma richiedere diversi preventivi e leggerli con attenzione prima di firmare un contratto. Proprio per venire incontro a questo bisogno, negli ultimi anni sono nati dei pratici portali web, i quali permettono, in modo del tutto gratuito, di ottenere le proposte delle più importanti compagnie assicuratrici.

Come richiedere un preventivo per l’assicurazione moto online

Richiedere un preventivo per l’rc moto online è molto semplice, e permette di trovare anche delle offerte interessanti. Ad esempio, basta recarsi sul sito di 6sicuro.it e qui utilizzare il configuratore presente online, inserendo i vari dati richiesti in genere dalle assicurazioni.

Si comincia con i dati anagrafici di chi intende stipulare l’assicurazione, per poi passare alle informazioni relative al mezzo da assicurare. In questo caso si dovranno inserire la targa, il mese e l’anno di immatricolazione della moto, quando è avvenuta la compravendita, la marca e il modello.

Poi, l’utente dovrà fornire alcune specifiche aggiuntive, utili per determinare l’entità del premio da corrispondere: ad esempio, i km già percorsi dal mezzo, la presenza di un box privato dove posteggiare la moto durante la notte, gli eventuali famigliari che potrebbero utilizzare il veicolo o l’anzianità della patente. Un soggetto che ha la patente da molti anni e non ha mai fatto incidenti, infatti, è considerato meno a rischio e, di conseguenza, pagherà meno.