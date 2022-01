Come fare il preventivo online ed evitare le truffe

Il preventivo per l’assicurazione auto online è molto facile e veloce da effettuare. Bastano pochi click e alcune informazioni per il calcolo del premio. Scopri come fare il preventivo assicurazione auto online

La tecnologia delle telecomunicazioni permette oggi di fare molte cose a distanza: lavorare, video chiamare, comprare, prenotare biglietti per cinema, teatro, trasporti, aprire o chiudere un conto bancario e ovviamente fare il preventivo assicurazione auto online. Le compagnie assicurative che hanno un sito attraverso il quale calcolare il preventivo sono numerose, tuttavia occorre sempre fare molta attenzione alle possibili frodi. È possibile verificare l’esistenza di una compagnia assicuratrice tramite il sito dell’Ivass, l’ente di vigilanza delle assicurazioni.

Come calcolare il preventivo online

Il preventivo per l’assicurazione auto online è molto facile e veloce da effettuare. Bastano pochi click e alcune informazioni per il calcolo del premio. I preventivi online sono gratuiti, senza impegno e la validità va da un mese fino a un anno, a seconda delle compagnie.

Prima di effettuare il calcolo, occorre avere a portata di mano tutte le informazioni necessarie, che sono richieste da tutte le compagnie di assicurazione per valutare la classe di rischio e il premio finale. Le informazioni richieste sono:

Targa del veicolo (se già in possesso altrimenti indicare che si tratta di un veicolo nuovo non immatricolato;

Marca, modello e allestimento del veicolo (da acquistare o già acquistato);

Mese e anno di prima immatricolazione;

Indicare eventuale anno dell’ultimo passaggio di proprietà (il dato è riportato sul Certificato di Proprietà che a sua volta è stato abolito per confluire sul libretto di circolazione);

Data di scadenza della polizza auto/moto corrente;

Classe Unica (CU) e bonus/malus riportato sull’attestato di rischio (oppure indicare se trattasi di prima assicurazione)

Eventuale numero di sinistri con o senza colpa risultanti negli ultimi cinque anni;

Dati anagrafici del contraente la polizza, proprietario del veicolo o conducente principale.

Si ricorda che dal 1° gennaio 2013 è possibile cambiare la propria assicurazione senza fare la disdetta poiché è decaduto il “tacito rinnovo” che era applicato dalle compagnie assicurative.

Come evitare le frodi e il rischio di truffe

In Italia circolano oltre quaranta milioni di auto e sei milioni di motocicli. Oltre il 42% degli assicurati cerca online informazioni e calcola i preventivi di varie compagnie anche e soprattutto per risparmiare e trovare il “premio” più “conveniente”. Quando si cercano le informazioni online, però, occorre fare attenzione perché è più facile imbattersi in truffe di compagnie assicurative fantasma. È, quindi, importante prendere delle precauzioni.

Una prima regola è quella di comparare i preventivi e calcolare il premio assicurativo solo tramite operatori autorizzati – che siano broker o compagnie o siti di comparazione – la cui lista è consultabile sul sito ufficiale dell’IVASS. È anche importante verificare la URL del sito: se l’indirizzo comincia con “https”, il sito adotta un protocollo di sicurezza più alto rispetto agli indirizzi si siti che iniziano con “http”. È bene diffidare dei messaggi ricevuti per sms o whatsapp o di fornire dati sensibili attraverso questi canali non sicuri. Una compagnia assicuratrice autorizzata non invita mai gli utenti e i clienti a utilizzare canali di comunicazione non ufficiali o non convenzionali.

Indipendentemente dalla compagnia, si consiglia di leggere sempre attentamente le voci relative ai massimali, alle franchigie e alle clausole obbligatorie e accessorie soprattutto se il veicolo è utilizzato da più membri della stessa famiglia, da neopatentati o da conducenti di età inferiore a 26 anni.

Prima di sottoscrivere qualsiasi polizza online è importante verificare anche le modalità di pagamento, che devono essere rintracciabili.