Illuminazione per la casa: una difficoltà per i più

Le luci sono ormai diventate da anni parte integrante della vita quotidiana di ognuno di noi e sono un elemento indispensabile nelle nostre case. Il mondo dell’illuminazione è vastissimo e la scelta della luce migliore mette in difficoltà chiunque tra plafoniere, applique da parete, lampade da terra, lampade a sospensione, lampade da tavolo, faretti da incasso e Luci al LED la scelta non è per nulla facile. Quindi quale luce è più funzionale e allo stesso tempo ottimale per il vostro focolare?

I vari modelli di Luci

Un classico ormai da anni per la casa è la plafoniera, merito è dei numerosi vantaggi che essa possiede quali la dimensione compatta, la facilità di montaggio, le qualità di illuminazione, i bassi consumi e un design che va dal classico fino allo stravagante. Alternativa non troppo tradizionale, ma sicuramente efficiente, è l’applique che montato all’altezza dello sguardo dona alla stanza dove viene posizionato una certa personalità. Principalmente usato nei salotti per illuminare ad esempio la zona tv e l’angolo lettura, la lampada da terra è un’ottima soluzione che anche da spenta riesce ad attirare l’attenzione con i suoi colori, materiali e la lavorazione crea un accento suggestivo. Usato insieme alla plafoniera, o ottima sostituta, è la lampada a sospensione che limita la propria disponibilità di luce ad uno spazio più limitato creando suggestivi angoli luminosi ed è sempre un bel colpo d’occhio. Ottimale per piccoli spazi come tavoli e comodini è la lampada da tavolo che offre accenti particolari e ottima funzionalità, inoltre è adattabile a qualsiasi stile e può persino cambiare colore a seconda dell’umore. Infine, ecco i faretti che mettono in risalto particolari oggetti o zone in modo da abbellire la propria abitazione.

Il LED una luce funzionale ed ecologica

Se siete rispettosi dell’ambiente, non volete cambiare una lampadina a settimana e risparmiare sulla corrente, soprattutto in questo periodo, beh allora la lampadina al LED diventerà sicuramente una vostra amica. Le lampadine al LED permettono un risparmio di energia del 60% in più rispetto alle lampadine alogene e del 90% rispetto alle lampadine a incandescenza, inoltre l’assenza di mercurio le rende ecologiche e la loro durata è di ben 50.000 ore, durano ben 50 volte di più delle tradizionali lampadine e sin dall’inizio al 100% di luminosità. Ormai la lampadina al LED è diventato uno standard non solo per queste sue caratteristiche, ma anche per il design compatto ed elegante che possiedono.

Quale scegliere?

A questo punto non resta che scegliere quale luce per gli interni riesca a rendere al meglio, purtroppo però questa scelta non può essere fatta da altri se non voi stessi, al massimo si possono dare consigli, ma nessun’altra riuscirà a rendere giustizia alla bellezza della casa attraverso le luci se non voi poiché la scelta può essere fatta solamente seguendo i vostri gusti e le vostre esigenze economiche. Tuttavia, un’ottima illuminazione è permessa dalla luce al Led ma non per questo è la scelta migliore o giusta per la vostra casa.