Gismondi 1754 apre un secondo negozio nel centro di Milano

Gismondi 1754 (AIM ticker GIS), storica società genovese che produce gioielli di alta gamma, è lieta di annunciare una nuova apertura a Milano. Il brand genovese sarà presente con un proprio corner all’interno del “Brian&Barry Building”, department store di 12 piani che ospita brand made in Italy e internazionali del segmento lusso, situato nel cuore dello shopping milanese. Il nuovo punto vendita, nei pressi di Piazza San Babila, offrirà le collezioni di Gismondi 1754 “Dedalo”, “Aura” “Prato fiorito” e “Noi”.

L’accordo ha una durata di tre anni a partire dal mese di agosto 2020 e l’inaugurazione è prevista per la fine del mese di settembre. Con questa nuova apertura, Gismondi 1754 rafforza la sua presenza a Milano, città strategica per il mercato del lusso, dove è già presente con un proprio punto vendita all’interno dell’Hotel Baglioni Carlton.

Massimo Gismondi, Ceo di Gismondi 1754, ha dichiarato: “Siamo attenti a diffondere la nostra presenza in location di pregio e strategiche per ampliare il nostro raggio d’azione e Milano rappresenta, aldilà di questa fase contingente, una meta sempre più ambita da un turismo con alta capacità di spesa. La distribuzione dei nostri gioielli preziosi, attraverso nuovi punti vendita in Paesi strategici e le piattaforme e-commerce a livello globale, rappresentano due driver importanti della nostra politica commerciale. Con questa apertura, complessivamente arrivano a cinque i negozi diretti di Gimondi 1754: due a Milano e uno a Genova, St. Moritz, e Portofino.

Potrebbero interessarti “Together Again, safely apart”: Stella Artois rilancia gli aperitivi sul Naviglio Lombardia, “I vaccini anti-influenzali promessi da Gallera non bastano: si rischia il caos nelle scuole” Milano, De Cesaris (Italia Viva): "Nessuna alleanza con Forza Italia, ma puntiamo ai moderati"