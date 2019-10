World Pasta Day 2019, le ricette per la pasta di grano Kamut

I 5 step fondamentali per la cottura perfetta della pasta di grano Khorasan Kamut

In occasione del World Pasta Day, KAMUT® e lo storico pastificio Felicetti propongono la guida per la cottura ideale della pasta e tre gustose ricette per gustare al meglio il piatto simbolo della cucina italiana.

Da tutti considerata il simbolo della cucina italiana nel mondo, la pasta non è un piatto così semplice da preparare come molti potrebbero pensare. In occasione del World Pasta Day, quest’anno il 25 ottobre, il marchio KAMUT® svela i 5 step fondamentali da seguire e tre gustosissime ricette per aiutare tutti gli amanti della pasta a mettere in tavola un piatto a regola d’arte, in collaborazione con il pastificio Felicetti.

La collaborazione tra KAMUT® e il pastificio Felicetti, tra i primi licenziatari del marchio in Italia, ha inizio nel 2000. La scelta aziendale di utilizzare esclusivamente grano khorasan a marchio KAMUT® è spiegata chiaramente dal Cav. Riccardo Felicetti nel documentario “Ancient grain for future farming” in cui riporta la reazione che ebbe suo padre, inizialmente titubante sull’opportunità di tale decisione, nell’assaggiare la pasta di grano khorasan a marchio KAMUT®.

“L’ho appena messo in pentola ed erano cinquant’anni che non sentivo questi profumi. È buono, è profumato e non sentivo questi sapori da anni, quindi andate avanti”, racconta orgoglioso Felicetti, che dopo quasi vent’anni di produzione aggiunge: “Siamo ancora convinti che sia un prodotto meraviglioso e oltre a noi lo sono anche i nostri clienti”.

Pasta Kamut ricette

I 5 step da seguire per ottimizzare la cottura della pasta a base di grano khorasan KAMUT® e preservare al contempo tutti i principi nutritivi caratteristici di questo cereale antico sono:

Step 1: Applicare la regola del 10/100/1000 (10 gr. di sale, 100 gr. di pasta, 1.000 ml di acqua).

Step 2: Scegliere la forma e il tipo di pasta più adatta al tuo condimento.

Step 3: Tenere conto che la pasta ha diversi tipi di superficie, liscia, per una consistenza e un gusto più leggeri, e rigata che assorbe e trattiene più salsa.

Step 4: Una volta raggiunto il grado di ebollizione versare la pasta; la quantità indicata per un adulto è di 80/100 gr.

Step 5: Scolare circa un minuto e mezzo prima rispetto a quanto indicato sulla confezione, adagiare la pasta sul piatto, versare la salsa e mescolare.

È importante che la pasta sia versata nell’acqua bollente tutta in una sola volta! Assaggiare non è mai sbagliato, anzi, è l’indicatore di cottura più attendibile.

Dopo aver risolto il problema della cottura ottimale, KAMUT® consiglia tre gustosissime ricette a base di carne, pesce e verdure per accontentare tutti i palati.

Non resta che sperimentare le tre ricette, seguendo la guida per la cottura perfetta e festeggiare al meglio il World Pasta Day.

Di seguito le ricette:

– Ricetta 1: Spaghetti Crema di zucchine e frutti di mare

Ingredienti per 4 persone:

320 g di spaghetti di grano khorasan KAMUT® Felicetti

2 zucchine

1 kg di frutti di mare misti (vongole, cozze)

200 g di gamberi

uno spicchio d’aglio

mezzo bicchiere di vino bianco

prezzemolo qb

olio extravergine d’oliva

sale e pepe

Procedimento:

Fate rosolare uno spicchio d’aglio con un giro d’olio. Intanto lavate le zucchine, affettatele e aggiungetele in padella. Coprite con un coperchio e fate cuocere dolcemente fin quando le zucchine non si saranno ammorbidite in modo da poterle schiacciare o frullare. Mettete a cuocere la pasta e intanto fate aprire i frutti di mare in una padella. Filtrate l’acqua che avranno rilasciato e tenete da parte.

Aggiungete i frutti di mare alla crema di zucchine insieme ai gamberi e sfumate con il vino bianco. Una volta evaporato l’alcool fate insaporire per un paio di minuti. Aggiungete poi l’acqua dei molluschi, mescolate il tutto e spegnete.

Quando la pasta sarà pronta unitela al condimento e fate saltare rapidamente in padella per fare amalgamare i sapori. Completate con del prezzemolo tritato e servite.

– Ricetta 2: Penne con zucca, funghi e polpettine di manzo

Ingredienti per 4 persone:

320 g di penne di grano khorasan KAMUT® Felicetti

250 g di zucca

200 g di funghi champignon

uno spicchio d’aglio

olio extravergine d’oliva

sale e pepe

Per le polpette:

150 g di carne trita di manzo

un uovo

pangrattato qb

40 g di parmigiano

prezzemolo qb

mezzo spicchio d’aglio

sale e pepe

Procedimento:

Iniziate tagliando la polpa della zucca a cubetti di circa un centimetro, lavate poi e tagliate a fette i funghi champignon o anche i porcini per un gusto più intenso.

In una padella fate rosolare uno spicchio d’aglio con un giro d’olio, unitevi la zucca e fate cuocere a fuoco medio fin quando sarà cotta e si sarà colorita esternamente. È il turno delle polpette: mescolate insieme la carne macinata con l’uovo, il parmigiano, pangrattato quanto basta per avere una consistenza compatta, ma morbida, l’aglio e il prezzemolo tritato, sale e pepe. Lavorate con le mani fino a ottenere un composto omogeneo e poi prelevate una piccola quantità di impasto per volta per formare le polpettine. Dovranno avere circa un centimetro di diametro, al massimo due. Quando la zucca si sarà ammorbidita aggiungete le polpettine e fatele saltare insieme rapidamente, unite poi i funghi e fate cuocere per altri 2-3 minuti. Regolate di sale e pepe. Fate cuocere la pasta e quando sarà pronta spadellatela insieme al condimento. Servite subito, eventualmente completando con del prezzemolo tritato.

– Ricetta 3: Fusilli con pomodorini al forno e feta

Ingredienti per 4 persone:

320 g di fusilli di grano khorasan KAMUT® Felicetti

250 g di pomodori ciliegini

150 g di feta

olio extravergine di oliva

origano secco

sale e pepe

Procedimento:

Per prima cosa preparate i pomodorini al forno lavandoli i pomodorini e disponendoli su una teglia rivestita con carta forno. Se qualcuno dovesse risultare più grande dividetelo a metà e fate in modo che la parte tagliata sia rivolta verso l’alto. Condite con sale, pepe, una spolverata di origano e completate con un filo d’olio. Fate cuocere in forno caldo a 150 °C per circa 40 minuti. Intanto tagliate la feta a cubetti e fate cuocere la pasta. Quando avrete pronti tutti gli ingredienti uniteli in una terrina e amalgamate il tutto. Questa pasta è ottima da consumare sia a temperatura ambiente sia fredda.Sono un nuovo.

Il grano khorasan KAMUT®

KAMUT® è un marchio registrato di Kamut International e Kamut Enterprises of Europe, che contraddistingue e commercializza una specifica e antica varietà di grano: il grano khorasan KAMUT®. Da più di 30 anni, il marchio KAMUT® è garanzia di alta qualità dell’antico grano khorasan, mai ibridato, né modificato e non-OGM, sempre coltivato secondo il metodo biologico che soddisfa elevati standard qualitativi e nutrizionali, in Nord America e Canada. L’uso del marchio KAMUT® lungo la filiera è da sempre concesso con una licenza gratuita. Oggi sono 11 gli importatori italiani autorizzati che forniscono circa mille aziende sul territorio nazionale. Sul mercato alimentare sono presenti oltre 1200 tipologie di prodotti con grano khorasan KAMUT®, dei quali più del 50% è Made in Italy.

