Dopo visita a Casa Arcobaleno, Chiara Ferragni offre un lavoro a una donna trans

Ieri fa sono stati rilasciati gli ultimi episodi della seconda stagione di The Ferragnez La Serie, e naturalmente anche stavolta non sono mancate le emozioni. Lo show con Chiara Ferragni e Fedez non ha deluso le aspettative, e adesso i fan attendono con ansia la puntata speciale dedicata a Sanremo, che arriverà dopo l’estate. In queste ore così il pubblico si sta godendo la serie, ma ad attirare l’attenzione è stato in particolare un episodio. Chiara infatti, insieme al suo manager Fabio Maria Damato, si è recata in una Casa Arcobaleno di Milano. La struttura, come in molti sapranno, si occupa di ospitare e seguire ragazzi della comunità LGBTQ+ in difficoltà.

L’imprenditrice digitale ha così incontrato alcuni giovani che abitano all’interno della Casa Arcobaleno, e il colloquio ha emozionato il web. Ma non è finita qui. Poco dopo infatti è accaduto qualcosa di totalmente inaspettato. Pochi giorni dopo l’incontro, Chiara Ferragni ha convocato nei suoi uffici Mariah, una ragazza trans appassionata di moda, per offrirle un lavoro. Queste le dichiarazioni dell’influencer:

“Ti abbiamo fatta venire qua perché siamo rimasti super colpiti da te, dalla tua passione per la moda e dalla tua personalità che splende. Volevamo offrirti un’opportunità di lavoro. Secondo noi sei una persona che se la merita”.

Non è mancata la reazione stupita e commossa di Mariah, che ha così accettato di mettersi alla prova. Non è mancato un commento da parte di Damato, che ha precisato: “Noi non lo facciamo perché tu non trovi un lavoro. Lo facciamo perché crediamo in te. Sta a te dimostrarci se quello che abbiamo visto in te è confermato”. Il bellissimo gesto di Chiara Ferragni non è di certo passato inosservato, e in molti si sono complimentati con l’influencer, che da sempre scende in prima linea per i diritti della comunità LGBTQ+.