Arriva il primo hotel nello spazio vista Terra: lo realizzerà Thales Alenia Space

Una vacanza spaziale? Perché no, a breve diventerà realtà. Sono state diffuse online di recente le prime immagini di un hotel spaziale che sarà assemblato in orbita a partire dal 2024: si potrà guardare la Terra tra le stelle da 400 chilometri di distanza. A produrre i moduli del primo hotel spaziale della storia dell’umanità sarà Thales Alenia Space. Entro la fine del prossimo anno, verranno lanciati due moduli che si agganceranno alla stazione spaziale internazionale e uno di questi moduli sarà abitativo, destinato ad astronauti professionisti (con finalità di ricerca scientifica), ma sarà accessibile anche a chi sogna una vacanza nello spazio.

L’idea è stata finalizzata con un accordo commerciale tra Axiom Space, una startup texana, e Thales Alenia Space, joint-venture tra Leonardo e Thales: l’obiettivo comune è di costruire i primi pezzi di una stazione spaziale privata. Come ha spiegato Massimo Comparini, amministratore delegato di Thales Alenia Space Italia: “Questa missione è un passo importante verso destinazioni spaziali commerciali indipendenti e anche verso la promozione di una crescita economica forte e competitiva legata all’utilizzo dell’orbita terrestre bassa. La sinergia con l’intero ecosistema spaziale, dalle istituzioni governative alle agenzie internazionali, fino alle società private, pone Thales Alenia Space al cuore stesso del sistema industriale”.

Le prime immagini di questo progetto spaziale sono state condivise da Axiom, mostrando interni ed esterni dell’hotel con tanto di finestra panoramica che affaccia dritto sul Pianeta Terra: la struttura sarà formata da tre moduli (centrale, uno per l’equipaggio e uno per i privati); una volta terminato l’assemblaggio, si aggancerà alla Stazione Spaziale Internazionale. A bordo saranno presenti stanze adibite allo svago degli ospiti dell’hotel e avranno modo di comunicare con la Terra. Attualmente, non è stato ancora scelto un nome per l’hotel spaziale. Per altre foto, potete sfogliare la gallery.

Leggi anche:

1. La Nasa cerca volontari per una “quarantena” spaziale / 2. “Nella nostra galassia possono esserci altre 36 civiltà intelligenti”: lo studio

Potrebbero interessarti L’eclissi solare anulare del 21 giugno 2020: quando e dove vederla, diretta e streaming “Nella nostra galassia possono esserci altre 36 civiltà intelligenti”: lo studio "La scienza ha un problema di razzismo": la rivista Cell dopo le proteste per Floyd