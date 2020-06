La Nasa cerca volontari per una “quarantena” spaziale

Vi piacerebbe una quarantena nello spazio? La Nasa mette a disposizione un nuovo studio ed è alla ricerca di volontari che dovranno isolarsi nello spazio… o meglio, fingere di isolarsi nello spazio. Il Lyndon B. Johnson Space Center, che si trova nella baia di Galveston, sta valutando una particolare “vacanza” nello spazio per quelli che non hanno avuto poi tanti problemi a rimanere confinati in casa durante il lockdown causa Coronavirus.

Il progetto che la Nasa vuole sviluppare prevede otto mesi di isolamento all’interno di una navicella spaziale-laboratorio, che non si alzerà mai da terra, ma promette di far vivere delle esperienze a prova di astronauta. La navicella spaziale sarà infatti ben ancorata al Lyndon B. Johnson Space Center, che si erge a 40 chilometri da Houston.

L’esperimento di isolamento sociale: la “vacanza” speciale della Nasa a prova di quarantena

Qual è l’obiettivo dello studio? Analizzare gli effetti dell’isolamento e del confinamento a lungo termine sulla psicologia umana, sulla fisiologia e sulle dinamiche di gruppo. Tale studio aiuterà la Nasa a preparare i futuri astronauti che dovranno esplorare lo spazio, dalla Luna a Marte. “L’isolamento sociale è un’area molto importante per la nostra ricerca. È associato a livelli più elevati di stress e influisce sul benessere fisiologico e psicologico”, ha spiegato lo scienziato Thomas Williams, a capo del progetto Human Factors and Behavioral Performance Element. Questo non è il primo esperimento di isolamento terrestre condotto dalla Nasa: il precedente equipaggio Sirius è rimasto isolato nel modulo per quattro mesi.

L’obiettivo di una nuova “quarantena spaziale” punta quindi a raddoppiare il tempo di isolamento e chi teme la noia potrà stare tranquillo: dallo Space Center assicurano che ci saranno tantissime cose da fare. “L’equipaggio Sirius-19 ha partecipato a numerosi compiti simulati e operazioni di missione, dall’attracco a una stazione spaziale in orbita attorno alla Luna alla selezione di luoghi di atterraggio sino a passeggiate virtuali sulla superficie lunare”, ha infatti spiegato lo scienziato. La prossima simulazione è prevista per il 2022 e durerà 12 mesi.

Leggi anche:

1. La Nasa permette di scoprire quale foto è stata scattata il giorno del proprio compleanno/ 2. Un asteroide gigante sta per “sfiorare” la Terra. Nasa: “Più grande del 90% della media”

Potrebbero interessarti Un asteroide gigante sta per “sfiorare” la Terra. Nasa: “Più grande del 90% della media” Il liceale di Monfalcone che ha creato una formula matematica in grado di superare Archimede “Il Coronavirus non è partito dal mercato di Wuhan”: lo studio