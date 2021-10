Chi sono David Julius e Ardem Patapoutian, premi Nobel per la Medicina

Oggi, lunedì 4 ottobre 2021, sono stati resi noti i nomi dei vincitori del premio Nobel per la Medicina 2021, l’ambito riconoscimento assegnato annualmente dall’Assemblea Nobel presso l’Istituto Karolinska. Si tratta di David Julius e Ardem Patapoutian, premiati per le scoperte di recettori che consentono di percepire tatto e temperatura.

Il professore David Julius, nato il 4 novembre 1955 a New York, attualmente insegna dell’Università della California, San Francisco (UCSF). Secondo l’Assemblea Nobel, Julius “ha utilizzato la capsaicina, un composto pungente del peperoncino che induce una sensazione di bruciore, per identificare un sensore nelle terminazioni nervose della pelle che risponde al calore”. Insieme al suo team ha raccolto milioni di frammenti di DNA corrispondenti a geni espressi nei neuroni sensoriali che possono reagire al dolore, al calore e al tatto. Poi hanno inserito questi geni in cellule che normalmente non reagiscono alla capsaicina per trovare il singolo gene all’origine della sensibilità. Secondo il Comitato per il Nobel, Julius si è successivamente reso conto che il recettore della capsaicina scoperto è un recettore sensibile al calore che viene attivato a temperature percepite come dolorose.

Contemporaneamente Ardem Patapoutian, nato nel 1967 a Beirut, in Libano, e attualmente all’Howard Hughes Medical Institute, in California, stava tentando di capire insieme ai suoi collaboratori come gli stimoli meccanici potessero generare la percezione di tatto e pressione. Hanno identificato una serie di cellule che reagiva quando le singole cellule venivano colpite con una micropipetta. Il team ha quindi identificato 72 geni candidati che avrebbero potuto esprimere i recettori e li ha “spenti” uno a uno per scoprire quale era responsabile del comportamento.