Cos’è la placca adriatica che preme sugli Appennini e provoca terremoti in Italia

Doglioni parla poi del fenomeno della subduzione, per il quale “la micro placca adriatica, localizzata prevalentemente nell’area del mare omonimo, si immerge sotto la Penisola provocando prima una pressione con sollevamento della catena appenninica e più oltre distensione e stiramento”.

Il terremoto più importante registrato nell’area, spiega Doglioni, è quello del 1919, che ha registrato una magnitudo di 6.4, ed è da considerarsi “mille volte più forte di quello appena verificatosi”.

“In precedenza un altro sisma significativo è stato quello del 1542 quando la terra ha tremato a un livello stimato intorno a 6 gradi Richter”, aggiunge il presidente Ingv. “Il più importante però, rimane quello del 1919 con epicentro proprio nel Mugello e ad esso stiamo guardando con inquietudine per come si era verificato, in quanto la sequenza sembra essere molto simile all’attuale. Per questo ciò che stanno facendo i sindaci è corretto; giusta anche la chiusura delle scuole”.

