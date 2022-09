Nasa, annullato ancora il lancio verso la Luna: il prossimo tentativo sarà lunedì

Il lancio del nuovo mega-razzo della Nasa verso la Luna è stato annullato ancora una volta, dopo il rinvio del primo tentativo lunedì scorso. A causa di una perdita di carburante, il decollo di Artemis I, inizialmente previsto per le 14:17 ora locale dal Kennedy Space Center in Florida, era stato posticipato di due ore, al limite della finestra di due ore prevista per il lancio. Adesso è arrivato il parere negativo della Nasa, dopo che gli ingegneri non sono riusciti a riparare la perdita di idrogeno liquido che da stamattina bloccava la partenza.

La partenza di Artemis I, per il momento senza equipaggio, è considerata il primo passo di un percorso che per la prima volta avrebbe portato una donna sul satellite della Terra. A causa dei problemi tecnici tuttavia, il razzo lungo 98 metri ancora non ha potuto prendere il volo.

Lunedì, durante un primo tentativo, il lancio era stato annullato all’ultimo momento a causa di problemi tecnici, in particolare sul raffreddamento dei motori. Stamattina, poco più di un’ora dopo l’inzio del riempimenti dei serbatoi, è stata rilevata una perdita ai piedi del razzo, al livello del tubo attraverso il quale l’idrogeno passa verso il serbatoio. Il rifornimento è stato interrotto e riavviato a più riprese, senza che i tecnici siano riusciti però a trovare una soluzione. La Nasa ha dichiarato che farà un nuovo tentativo lunedì. Se la partenza non dovesse riuscire entro martedì, le prossime finestre per il lancio saranno tra il 19 settembre e il 4 ottobre.