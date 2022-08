Artemis 1, annullato il lancio di oggi verso la Luna. Problemi a un motore

Niente decollo per l’Artemis 1. La direttrice di volo Charlie Blackwell-Thompson ha deciso di annullare il lancio in direzione della Luna previsto per oggi, 29 agosto 2022. La ragione è il problema al sistema di raffreddamento de motore numero tre. La prossima opportunità di lancio è fissata per venerdì 2 settembre, che però dipenderà dai dati che i team della Nasa stanno raccogliendo dal razzo, e dalle eventuali necessità di intervenire. Potrebbe voler dire riportarlo nel vehicle assembly building per essere “smontato” e sistemato. E questo richiederebbe diverse settimane. Il problema riscontrato al motore 3 è dovuto a un processo di raffreddamento che fa scorrere idrogeno liquido nel motore per abbassarne la temperatura. Lo scorrimento dell’idrogeno era stato bruscamente interrotto durante l’ultimo test condotto a giugno per una perdita al circuito.