Sabato 11 aprile, dalle 9.45 alle 13.15, l’Associazione Luca Coscioni terrà la quarta assemblea pubblica online “Coronavirus scienza e diritti” per continuare ad approfondire quanto sta emergendo in questi tempi di emergenza sanitaria. L’incontro si potrà seguire in diretta su Facebook e YouTube.

I vertici dell’Associazione, il segretario Filomena Gallo, il tesoriere Marco Cappato e il Prof. Michele De Luca dialogheranno con scienziati, giuristi e rappresentanti delle istituzioni sulle riforme necessarie per far sì che il nostro Sistema Sanitario Nazionale possa esser più efficace ed efficiente – e non solo in tempi critici come questi.

L’ELENCO DEI PARTECIPANTI:

Scienza

Pierluigi LOPALCO, Epidemiologo presso l’Università degli Studi di Pisa;

Enrico BUCCI, Adjunct Professor presso la Temple University di Philadelphia;

Elena CATTANEO, Senatrice a vita e docente presso l’Università degli Studi di Milano “La Statale”;

Prospettive

Giulio Enea VIGEVANI, Professore di diritto costituzionale università di Milano-Bicocca;

Marcello CRIVELLINI, Docente presso il Politecnico di Milano e Consigliere generale dell’Associazione Luca Coscioni;

Fabrizio STARACE, Direttore del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche dell’AUSL di Modena, presidente della Società Italiana di Epidemiologia Psichiatrica (SIEP) e Consigliere Generale Associazione Luca Coscioni;

Politica

Matteo RICCI, Sindaco di Pesaro e vicepresidente ANCI;

Diritti, informazione e comunicazione

Diego BIANCHI (detto “Zoro”) conduttore televisivo, blogger, youtuber e regista italiano.

Interventi medici

Vittorio AGNOLETTO, Medico, docente di “Globalizzazione e politiche della Salute” presso l’Università degli Studi di Milano e Responsabile dell’”Osservatorio Coronavirus”;

Mario FRUSI, medico libero professionista esperto in fitoterapia, omeopatia, omotossicologia;

Francesco ROSIELLO, medico chirurgo;