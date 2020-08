L’obesità o anche soltanto l’essere sovrappeso aumenta il rischio di contrarre gravi malattie o di morire a causa del Coronavirus. A rivelarlo un nuovo rapporto del Public Health England (PHE). Durante la pandemia sono state raccolte numerose prove sugli effetti dell’obesità sul Covid-19. Dagli studi emerge che il peso eccessivo aumenta il rischio di ricovero, anche in terapia intensiva, o addirittura di decesso per Coronavirus.

Le persone obese, sottolinea la ricerca, hanno una probabilità significativamente maggiore di ammalarsi gravemente e di essere ricoverate in terapia intensiva con il virus. In particolare, il rischio aumenta all’aumentare dell’indice di massa corporea. Al momento non si può dire che essere sovrappeso aumenti le possibilità di contrarre il Covid.

Dallo studio si nota come nelle persone che hanno un indice di massa corporea da 35 a 40, il rischio di morte per Coronavirus aumenta del 40%, mentre con un indice superiore a 40 la percentuale sale addirittura del 90%, rispetto alle persone non obese. Secondo altri dati, il 7,9% dei pazienti in condizioni critiche a causa del Coronavirus aveva un indice di massa corporea superiore a 40, rispetto al 2,9% della popolazione generale. Il grasso in eccesso, infatti, può influire sul sistema respiratorio, ma anche sulla funzione infiammatoria e immunitaria, aumentando così la vulnerabilità nei confronti del Covid, specie nelle sue forme più gravi.

La dottoressa Alison Tedstone, capo nutrizionista di Public Health England, afferma: “Le prove attuali indicano chiaramente che l’essere sovrappeso o l’obesità comportano un rischio maggiore di malattie gravi o morte per Covid-19, nonché per molte altre malattie potenzialmente letali. Perdere peso può portare enormi benefici per la salute e può anche aiutare a proteggere dai rischi legati al virus”.

