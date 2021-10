Farmacie online: ecco i prodotti più richiesti sul web

Il mercato della vendita di prodotti farmaceutici online sta vivendo un vero e proprio boom, come confermano anche i dati diffusi dal provider di dati e analisi IQVIA. Secondo queste statistiche, infatti, gli acquisti in Italia sono cresciuti del 66% solo nel 2020 rispetto all’anno precedente, con un fatturato complessivo di oltre 400 milioni di euro.

Il 2021 ha visto consolidare questa tendenza, tanto che l’Italia è già il terzo paese in Europa, dopo Germania e Francia, per quanto riguarda il settore dell’e-pharmacy.

Le donne, in particolare, sembrano apprezzare questa nuova modalità di acquisto, e, secondo quanto riportato dalle statistiche, i prodotti più comprati sono quelli legati al settore OTC (vale a dire quelli di automedicazione come i farmaci da banco), le creme, i prodotti di bellezza e, infine, gli integratori.

Il pubblico femminile ama l’esperienza dello shopping online perché in rete è possibile trovare una gamma quasi infinita di articoli che spesso non è possibile reperire nei punti venditi fisici in prossimità.

Ne è un esempio FarmaciaLoreto.it una delle principali realtà del settore farmaceutico, che propone un catalogo con più di 150.000 prodotti in pronta consegna: è possibile trovare una vasta offerta di articoli, che va dagli integratori ai rimedi erboristici, passando per le creme e gli alimenti senza glutine. Inoltre, è possibile beneficiare di una modalità di spedizione estremamente rapida e di un efficiente servizio di customer service.

Integratori alimentari: tra i più richiesti online

Sebbene i cosiddetti farmaci da banco e quelli parafarmaceutici (come, ad esempio, i prodotti contro il raffreddore, la tosse, il mal di testa) siano ancora in vetta alla classifica degli articoli più venduti nel mondo e-pharma, negli ultimi anni si sta assistendo a una crescita esponenziale del consumo di integratori alimentari dedicati sia al benessere, sia alla cura della bellezza.

La ragione per la quale i consumatori preferiscono acquistare online questa tipologia di merce è che in rete l’offerta è molto più ampia. Le farmacie online dispongono di un catalogo ben fornito e, inoltre, propongono spesso interessanti promozioni con scontistiche dedicate.

Tra gli integratori più venduti emergono senza dubbio quelli studiati per rinforzare le difese immunitarie, acquistati prevalentemente nel periodo autunnale e in inverno, e quelli utili per combattere la stanchezza. Inoltre, molto apprezzati sono anche gli integratori dedicati alla crescita dei capelli e delle unghie, che vanno assunti a cicli regolari e non presentano controindicazioni particolari.

Questi aiuti extra per il fisico vengono proposti anche per quanto riguarda l’assunzione di vitamine: una dieta particolarmente restrittiva o sbilanciata, infatti, può causare una mancanza di vitamine e gli integratori sono un modo pratico per sopperire, sempre sotto controllo medico, a tale problematica.

Un’attenzione speciale per il beauty

Un’altra tipologia di articolo molto apprezzata dalle donne che acquistano presso le farmacie online sono i prodotti dedicati alla bellezza. Nel periodo primaverile-estivo le categorie top sono certamente quelle dei trattamenti anti-cellulite e i rimedi per prevenire e alleviare i problemi di circolazione e la stanchezza alle gambe.

In prossimità dell’inverno, invece, l’acquisto di prodotti di bellezza si concentra in particolare sulle creme per il viso lenitive ed emollienti, sui balsami per la pelle screpolata e sulle lozioni idratanti per le mani rovinate dal freddo.

Anche i trucchi e gli accessori per il make-up riscontrano il favore delle utenti, soprattutto di quelle alla ricerca di offerte e sconti speciali. I prodotti dei brand venduti in farmacia sono sempre una garanzia di sicurezza, inoltre spesso essi vengono formulati appositamente per chi soffre di particolari allergie (come quella al nickel, ad esempio), pertanto offrono una maggior attenzione alle esigenze della pelle.