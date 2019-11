Zingaretti contro Renzi: “Se pensa che litigare è un modo per conquistare voti ha capito male”

Il segretario dem Nicola Zingaretti attacca Matteo Renzi per le sue critiche alla manovra 2020. Ospite al programma Di Martedì, Zingaretti ha dichiarato: “Giusto che tutti portino il contributo in un’alleanza, il problema è se porti idee per costruire provvedimenti o per logorare e criticare. Aprire una polemica su una manovra sottoscritta da tutti è un’operazione di basso livello che gli italiani giudicheranno”.

Zingaretti non comprende il fuoco amico del leader di Italia Viva, che sostiene la maggioranza di governo e ha due ministre nell’esecutivo, Bellanova e Bonetti.

“Se noi mostriamo alle persone un litigio continuo, quella destra che si è presentata a piazza San Giovanni crescerà sempre più. Quindi io combatto anche per Renzi, perché se pensa che fare le polemiche è un modo per conquistare voti ha capito male”, dice in maniera aspra il segretario del Partito democratico, che aggiunge: “Si può governare insieme da alleati, non si può governare insieme da nemici. Quando si governa insieme da nemici c’è un prevalere di interessi particolari che danneggia la qualità del lavoro del governo. E su questo non siamo disponibili”.

Zingaretti, durante la puntata di Di Martedì si rivolge poi agli alleati del M5s, per mettere a tacere le divergenze sorte dopo la pesante sconfitta in Umbria, dove i due partiti avevano presentato un candidato civico comune. “Ho detto in maniera molto esplicita che il Pd non sta al governo per occupare poltrone o fare le nomine. Il Pd sta al governo se migliora l’Italia, se le condizioni vengono meno è chiaro che viene meno anche il motivo. In Umbria è stata una drammatica sconfitta, ma è sbagliato dire che quell’accordo con M5S ha fatto perdere il candidato governatore”, dice il segretario dem.

“Noi siamo andati bene, molto male il M5S, ma senza l’accordo sarebbe stata una catastrofe. M5S ora decida se vuole continuare a testimoniare dei valori o provare a cambiare questo Paese, vincendo le elezioni”, ha proseguito Zingaretti.

Renzi Salvini: “Patto tra i due per far cadere il governo e fermare l’elezione di Prodi al Quirinale”

