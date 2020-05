Silvia Romano, Zaia: “Chi va in certi luoghi si deve assumere le proprie responsabilità”

Luca Zaia su Silvia Romano

“Forse val la pena di fare un ragionamento sul fatto che ci sono luoghi del mondo dove è pericoloso andare. E allora, serve un’intesa chiara, senza fare polemiche: chi si spinge oltre un certo confine si deve assumere le proprie responsabilità”. Anche il governatore della Regione Veneto, Luca Zaia, è intervenuto sulla liberazione e sul rientro in Italia di Silvia Romano, la volontaria sequestrata in Kenya nel novembre 2008 e liberata in Somalia dopo 18 mesi di prigionia.

“Sono felice che Silvia Romano sia stata riportata a casa sana e salva e che tutto sia finito bene – ha detto il leghista Zaia ai giornalisti – ma ricordo che ci sono tante altre persone che non sono più tornate”. Zaia ha poi concluso: “Molti si domandano chi si è assunto la responsabilità di mandare una cooperante in zone come quella? Perché se poi paga sempre Pantalone…”.

