Il Governatore Zaia è il politico più “social”: batte Salvini e la premier Meloni

Quali sono i politici più social d’Italia? Per alcuni il verdetto è scontato, per altri meno. Tra i nomi di spicco: Matteo Salvini, Giorgia Meloni, Giuseppe Conte e Luca Zaia. A deciderlo la classifica del mese di luglio elaborata per PrimaOnline da Sensemakers.

Ma se i primi tre mantengono le posizioni a fronte di un calo trasversale tanto delle interazioni quanto delle video views, dall’altro Luca Zaia è l’unico a vedere un miglioramento in entrambe le metriche: +36% in interazioni e 4 volte di più il volume delle visualizzazioni. A tirare così tanto le views, un video Facebook di Roberto Bolle che balla sotto la grandinata di Arena e che da solo conta più di 1 milione di visualizzazioni.

Ad invertire le loro posizioni, al quinto e sesto posto, invece, Gianluigi Paragone e Silvia Sardone dove l’ex Senatore supera per appena 100mila “like” l’attuale membro parlamentare che, tuttavia, al contrario di Paragone, registra un sostanziale aumento di video views (+55%), trainate soprattutto da Facebook, dovuto ad un aumento di pubblicazioni complessive pari al 35%. Il video più performante in tal senso riguarda fatti di cronaca in Francia.

Anche il Governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ottiene ottime performance che lo fanno salire di ben 6 posizioni nel ranking, ma è soprattutto nelle video views ad emergere. A spingere le quasi 9M di visualizzazioni, solo nel mese di luglio, è soprattutto TikTok dove un solo video sulla polemica della carta “dedicata a te” ottiene oltre 3M di views (stesso contenuto che ritroviamo per interazioni all’interno della classifica Top10 best performing post). Lo stesso video pubblicato poco prima su Facebook sfiora 1M di visualizzazioni.

Tra i nuovi ingressi del mese di luglio, Nicola Fratoianni e il ritorno di Giovanni Toti. Nel primo caso sono i post “di opposizione” al Governo a trainarne l’engagement, nel caso del Governatore della Liguria, invece, non sono i contenuti politici a fare il pieno di like.