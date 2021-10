“Yo soy Giorgia”: la Meloni ripropone il suo tormentone in spagnolo | VIDEO

“Yo soy Giorgia, soy una mujer, soy una madre, soy cristiana”: così la Meloni ha riproposto in spagnolo il suo tormentone, divenuto virale sul web in seguito a un discorso pronunciato dalla leader di Fratelli d’Italia nel corso di una manifestazione del centrodestra nel 2019, e che successivamente è diventato anche il titolo della sua biografia.

La traduzione del tormentone è avvenuta nella giornata di domenica 10 ottobre nel corso del congresso del partito nazionalista di estrema destra spagnolo Vox, che si è tenuto a Madrid.

Salita sul palco in qualità di ospite d’onore, la leader di Fratelli d’Italia ha arringato la folla dichiarando: “La nostra identità è sotto attacco, ma non lo permetteremo”.

Riproponendo, poi, il celebre discorso, “Sono Giorgia, sono una donna, sono italiana, sono cristiana e nessuno può portarmi via tutto questo”, ma questa volta in spagnolo.

Anche in questa occasione il video del tormentone in salsa spagnola è divenuto in breve tempo virale sul web e in poche ore ha fatto il giro dei social.