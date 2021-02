La Lega voterà sì al Parlamento europeo sul regolamento che istituisce il Recovery fund, sul quale in precedenza il Carroccio si era astenuto. Lo hanno annunciato in una nota gli europarlamentari della Lega Marco Zanni e Marco Campomenosi.

“Preso atto dell’impegno che non ci sarà alcun aumento della pressione fiscale, che la stagione dell’austerity è finalmente archiviata, che si ridiscuteranno i vecchi parametri lacrime e sangue e che si aprirà una stagione nuova per l’utilizzo dei fondi del Recovery, prendiamo l’occasione per riportare l’Italia protagonista. Voteremo a favore del Recovery resilience facility per dare concretezza alla fase nuova che sta per iniziare” si legge nel comunicato.

Prima del voto, il gruppo era spaccato tra chi voleva continuare ad astenersi e chi, nel nome del futuro governo Draghi, voleva votare a favore. Eventualmente ha prevalso, anche dopo le consultazioni con il premier incaricato, la linea di chi voleva votare a favore, imprimendo una vera e propria svolta alla politica europea del partito. I 5 Stelle, dal canto loro, avevano lanciato un appello con un comunicato in cui auspicavano che tutti i partiti italiani votino a favore nell’interesse nazionale.

“Se invece dell’austerity praticata in passato si passasse ad una fase di investimenti, di crescita e di rilancio economico, senza aumento di tasse ma liberando energie e risorse in ambito pubblico e privato, lo scenario cambierebbe completamente”, avevano sottolineato fonti leghiste prima della decisione finale.

"Il Movimento 5 Stelle con coerenza e responsabilità sosterrà oggi" il dispositivo del Recovery fund "che cambia l'Italia e l'Europa. Per la prima volta nella storia europea c'è l'emissione di debito comune, c'è una condivisione del rischio tra gli Stati europei e ci sono finanziamenti a fondo perduto per gli Stati più in difficoltà. Il nostro è un sì convinto". Così in una nota Mario Furore, europarlamentare del Movimento 5 Stelle, in vista del voto.

“Il Movimento 5 Stelle con coerenza e responsabilità sosterrà oggi” il dispositivo del Recovery fund “che cambia l’Italia e l’Europa. Per la prima volta nella storia europea c’è l’emissione di debito comune, c’è una condivisione del rischio tra gli Stati europei e ci sono finanziamenti a fondo perduto per gli Stati più in difficoltà. Il nostro è un sì convinto”. Così in una nota Mario Furore, europarlamentare del Movimento 5 Stelle, in vista del voto.

