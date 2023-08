Vladimir Luxuria attacca la Ferilli: “I furbi lo fanno spesso”. Scoppia la polemica

La parole di Sabrina Ferilli su Elly Schlein definendola troppo radicale hanno innescato una serie di polemiche senza fine e anche Vladimir Luxuria è andata all’attacco senza se e senza ma.



Con un tweet che in pochi minuti ha fatto il giro del web, Luxuria ha criticato la Ferilli con parole dure che hanno stupito sia i fan della stessa Luxuria che i followers della Ferilli: “Non mi spaventa chi cambia opinione quando lo fa per convinzione e non per convenienza: è vero che solo gli stupidi non cambiano mai idea, altrettanto vero è che i furbi lo fanno molto spesso”.