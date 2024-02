Vittorio Sgarbi si è dimesso da sottosegretario alla Cultura

Vittorio Sgarbi ha dato le dimissioni dal ruolo di sottosegretario alla Cultura del governo Meloni. L’annuncio è arrivato all’evento La Ripartenza, condotto da Nicola Porro, al centro congressi della fondazione Cariplo di Milano. Le dimissioni hanno “effetto immediato”, secondo quanto annunciato dallo stesso Sgarbi.

“Non mi devo scusare con nessuno, ho espresso le mie imprecazioni come fa chiunque”, ha sottolineato il sottosegretario. Sgarbi ha sottolineato che “dobbiamo chiederlo all’estero. Il sottosegretario non ha rilasciato nessuna intervista quindi quelle erano immagini rubate. E uno nel suo privato può dire quello che vuole”. In conclusione, Sgarbi ha ribadito: “Non rifarei l’intervista anche perché non l’ho fatta. E comunque il giornalista non morirà per questo”.