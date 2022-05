“Sono molto felice che Giorgia [Meloni] abbia deciso di tenere questa manifestazione (…) proprio a Milano. Sono convinto che Milano sia l’origine di ogni fenomeno, non solo economico, ma anche politico. Non a caso il fascismo è nato a Milano”. Sono le parole di Vittorio Feltri, accolte tra gli applausi del pubblico della conferenza di Fratelli d’Italia. “Berlusconi non è di Sorrento e la Lega è nata a Milano. Quindi attenzione: chi conquista Milano, conquista anche Roma”, ha continuato il direttore editoriale di Libero, eletto al consiglio comunale di Milano tra le fila di Fratelli d’Italia, ricordando che Giorgia Meloni Roma “l’ha già conquistata”. “Sono convinto che FdI continuerà a essere il primo partito italiano. Il Tricolore l’anno prossimo stravincerà”, ha aggiunto Feltri al pubblico del MiCo, riunito per la giornata conclusiva della conferenza programmatica di Fratelli d’Italia.