Vitalizi, Conte accusa: “Il centrodestra li ha ripristinati per il Senato”

Un “colpo di mano”. Così Giuseppe Conte ha definito la decisione di ripristinare i vitalizi per gli ex senatori. “Un privilegio che il Movimento 5 stelle aveva cancellato nel 2018”, ha dichiarato su Facebook l’ex presidente del Consiglio, commentando la nuova delibera del consiglio di garanzia del Senato.

La decisione, secondo quanto riporta l’Ansa, ha visto il voto contrario dei componenti di Lega e Fratelli d’Italia, quello favorevole di un componente del consiglio ex M5s e l’astensione del Pd, mentre il presidente, l’azzurro Luigi Vitali, ha votato a favore. “Misure contro il carovita, l’aumento di mutui e degli affitti? Macché. I patrioti di Giorgia Meloni evidentemente hanno altre priorità: il ripristino dei privilegi per i parlamentari”, ha accusato il presidente dei pentastellati.

“Il Consiglio di Garanzia del Senato – composto per quattro membri su cinque da esponenti del centrodestra e purtroppo senza nessun rappresentante dei 5 Stelle – ha ripristinato alla chetichella i vitalizi per i senatori delle passate legislature”, ha continuato Conte. “Proprio nell’ultimo giorno utile il centrodestra ha messo a punto questo colpo di mano, confezionando un regalo a chi già gode di vantaggi e trattamenti di favore, dimenticando cittadini e imprese che ogni giorno si sacrificano per sbarcare il lunario. Ecco cosa c’è sotto la maschera dei patrioti: nulla per cittadini, solo favori agli amici di Palazzo”, ha concluso.