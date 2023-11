Show di Vincenzo De Luca a Muschio Selvaggio: “I dirigenti del Pd? Sono anime morte” | VIDEO

De Luca a Muschio Selvaggio: “I dirigenti del Pd sono anime morte”

Vincenzo De Luca è l’ospite della nuova puntata di Muschio Selvaggio, il podcast di Fedez e Mr. Marra, online a partire da oggi, lunedì 6 novembre.

Il governatore della Campania si è trovato perfettamente a suo agio nel podcast non lesinando critiche al Partito Democratico e alla sua segretaria Elly Schlein.

“Abbiamo un gruppo dirigente che nella grande maggioranza, per quello che mi riguarda, è un gruppo dirigente di anime morte” ha dichiarato De Luca nel corso della puntata.

I dirigenti del Pd, ha quindi continuato Vincenzo De Luca, sono anime morte “che non rappresentano nulla né sul piano territoriale, né sul piano sociale e spesso nemmeno sul piano della grammatica e della sintassi”.

Incalzato dai due conduttori, poi, il governatore campano non ha risparmiato una ulteriore critica nei confronti di Schlein: “I contenuti programmatici sono, diciamo, flebili. La dialettica? Peggio”.

De Luca, poi, non lesina critiche anche nei confronti di Pier Luigi Bersani: “È il padre di una grande pu**anata politica che, è Articolo 1, però non posso dirgli niente, se è amico è amico. Però è una pu**anata, un atto di velleitarismo politico”.

De Luca, poi, spiega quali sono i suoi obiettivi futuri in ambito politico: “In questo momento cerco di fare in modo che si definisca un programma alternativo a quello dell’attuale governo che io considero un disastro, soprattutto dal punto di vista del sud. Il sud è stato tradito, calpestato. Costruire un programma che sia convincente per la maggioranza degli italiani altrimenti quelli che stanno al governo continueranno a restarci”.