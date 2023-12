Brindisi in Regione, spostano la sedia a De Luca: il governatore finisce gambe all’aria | VIDEO

Spostano la sedia a Vincenzo De Luca: il governatore cade | VIDEO

Disavventura per il governatore della Campania Vincenzo De Luca che è caduto durante il brindisi organizzato con i dipendenti della Regione nell’auditorium dell’isola C3 del Centro direzionale.

Tutto è avvenuto in pochi secondi: il presidente della Regione si è alzato per pochi secondi per prendere il calice con cui brindare. De Luca, però, non si è accorto che nel frattempo un addetto aveva portato via la sedia.

Il governatore, così, è caduto all’indietro finendo letteralmente gambe all’aria. De Luca, comunque, non si è scomposto più di tanto. “Sono stati i ‘portasecce'” ha dichiarato subito dopo il governatore.

Incidente a Napoli durante il brindisi di fine anno per il governatore De Luca: gli tolgono la sedia e lui cade a terra. Lo staff assicura: “Sta bene” (video Fanpage) pic.twitter.com/vmJr5r1G5A — Ultimora.net – POLITICS (@ultimora_pol) December 28, 2023

La caduta, comunque, non ha provocato conseguenze fisiche per il governatore della Campania.