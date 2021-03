Stop Vaccino AstraZeneca, Salvini attacca l’Europa: “Ma che fanno a Bruxelles?”

Il leader della Lega, Matteo Salvini, torna ad attaccare l’Europa dopo lo stop temporaneo al vaccino anti-Covid prodotto da AstraZeneca arrivato nella giornata di martedì 15 marzo.

L’ex ministro dell’Interno, infatti, ha scritto sui suoi social: “AstraZeneca, altro fallimento dell’Europa. Non solo non arrivano i vaccini promessi, ma vengono sospesi quelli autorizzati. Ma che fanno a Bruxelles? L’Ema deve aspettare fino a giovedì? Fa bene il governo italiano a correre per una produzione propria nazionale, e a contattare altri Paesi per forniture e produzione: si corra per verificare l’affidabilità del vaccino Sputnik, si chieda aiuto a India e Israele. Nella speranza che sulla pelle dei cittadini, italiani ed europei, non si stia giocando una guerra commerciale ed economica”.

Lo stop “in via del tutto precauzionale e temporanea” al vaccino di AstraZeneca è arrivato nel pomeriggio di martedì 15 marzo ed è stato imposto da Aifa dopo un colloquio tra il premier Draghi e il ministro della Salute, Speranza, i quali hanno deciso, insieme a Francia, Germania e Spagna, di sospendere le somministrazioni del siero in attesa di un responso, si spera definitivo e conclusivo della vicenda, da parte dell’Ema in programma per giovedì 18.

