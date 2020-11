Elezioni Usa, Urbinati a TPI: “Vince Trump”

Nadia Urbinati, professoressa di scienze politiche della Columbia University ha commentato il testa a testa tra Donald Trump e Joe Biden nel corso della diretta elettorale di TPI. “La situazione si mette male per i democratici, credo che la Georgia sia andata a Trump, come anche la Pennsylvania e il Wisconsin”, ha dichiarato.

“Si va avanti a contare per qualche giorno i voti per posta non ancora calcolati – ha continuato Urbinati – ma è un’attesa che mi sembra sia tutta in direzione positiva verso Trump e non verso Biden. La situazione per il candidato democratico è molto più critica di quello che il suo staff pensasse”.

