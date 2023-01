Ucraina, Tajani: “Dall’Italia aiuti per 1 miliardo, invieremo il sistema missilistico Samp-T”

“L’Italia ha già fornito all’Ucraina 5 pacchetti di aiuti nel campo della difesa per circa 1 miliardo di euro”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, in un’intervista a Il Corriere della Sera, in cui ha previsto che il sesto pacchetto di aiuti includerà “sistemi di difesa aerea”.

“Il ministro Kuleba ha ringraziato per il sostegno fornito, ho ripetuto che continuerà. In collaborazione con la Francia stiamo finalizzando l’invio del Samp-T, e comunque ci sono altre azioni a cui lavoriamo riservatamente”, ha detto il vicepremier, facendo riferimento al sistema europeo di difesa aerea, chiesto da Kiev negli ultimi mesi.

Tajani ha inoltre auspicato che il conflitto finisca “al più presto”: “ma allora per i paesi alleati dell’Ucraina deve essere ben chiaro che dobbiamo fare tutto il possibile per aiutare questa nazione nella sua battaglia per l’indipendenza”, ha aggiunto.

il capo della diplomazia italiana ha anche commentato la sua visita in Egitto, dove è previsto un incontro con il presidente Abdel Fattah al-Sisi. “Il governo e l’opinione pubblica italiani continuano a chiedere con forza la verità sull’uccisione di Giulio Regeni. Per la giustizia c’è bisogno di verità”, ha detto. “Ribadirò che sono necessari segnali concreti per l’accertamento della verità. Sarà un tema importante nei colloqui al Cairo. Sul caso Zaki, rispettiamo la giurisdizione egiziana e auspichiamo la revoca delle misure restrittive nei suoi confronti, affinché Patrick possa tornare a Bologna a proseguire gli studi”.