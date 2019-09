Boldrini a Salvini: “E niente, sono sempre nei tuoi pensieri, ma il Papeete è già chiuso?”

Laura Boldrini risponde per le rime a Matteo Salvini, che in un tweet aveva scritto: “Il Pd è come un autobus: scende Renzi, sale la Boldrini! Ottimo acquisto”. L’ex presidente della Camera, che oggi 24 settembre 2019 ha annunciato il suo ingresso nel Partito democratico, scrive al leader leghista: “E niente, sono sempre nei tuoi pensieri. Adesso che hai perso la poltrona e lavori ancora meno di prima perché non ti trovi un hobby? Ma il Papeete ha già chiuso?”.

Non è la prima volta che Laura Boldrini dice a Salvini di essere ossessionato da lei, di non avere di meglio da fare che pensarla e nominarla sempre.

Qui il botta e risposta che sta collezionando numerosi like e condivisioni. Come già successo in passato, la risposta di Boldrini sui social ha ricevuto più like e retweet del post originario di Salvini:

Oggi l’hashtag #IoStoConLaura è diventato trending topic su Twitter, dopo la sua decisione di entrare nei dem.

In un’intervista a Repubblica Boldrini scrive: “Vado con il Pd perché vuole aprire un dialogo con tutti quei mondi che, ieri e oggi, non si sentono più rappresentati e recuperare la fiducia dei giovani che non vanno più a votare. Con la destra peggiore di sempre non è più tempo di piccoli partiti e di fare troppi distinguo. A forza di farlo rischiamo solo di estinguerci, mentre la destra va sfidata e contrastata con l’azione di un grande soggetto politico capace di incidere sulla società e che si batta contro ogni forma di disuguaglianza sociale, territoriale e di genere”.

Potrebbero interessarti Facebook ha chiuso la pagina satirica Socialisti Gaudenti Migranti, l'appello delle Ong: "Abrogare decreti sicurezza" “Ecologia e Ambiente diventino nuove materie scolastiche”: l’idea del ministro Fioramonti

La decisione arriva a una settimana di distanza da quella – di senso opposto – di Matteo Renzi che ha lasciato il Pd per fondare Italia Viva.

TPI a tu per tu con Laura Boldrini: la figlia, gli affetti, la vita privata