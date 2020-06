Tweet su razzismo e sbiancamento anale, sindaco leghista si giustifica: “Ho perso la pazienza”

“Chi era quello del PD che ha fatto lo sbiancamento anale? Lo cercano quelli del #BlackLivesMatteritaly”. Il riferimento è a un gossip di anni fa che coinvolse Rosario Crocetta e la domanda (becera) se la pone non un adolescente su TikTok ma il sindaco leghista di Cannara (Perugia) Fabrizio Gareggia sul suo account Twitter. Dopo numerosi commenti di protesta soprattutto di suoi concittadini, il tweet sparisce non si sa se rimosso da Twitter o dallo stesso sindaco.

Contattato per un commento, il sindaco Gareggia si giustifica: “È stata un’uscita di cattivo gusto. Provo a darle una spiegazione, non per volermi giustificare: in questi giorni tutti hanno assistito ad una mobilitazione globale contro il razzismo, nata da un episodio deprecabile, ma sfociata in manifestazioni violente ed eccessive. Tutto questo ha contribuito a creare un clima da santa inquisizione, tanto che è sufficiente essere di destra per essere continuamente additati come fascisti e razzisti. Io sono il sindaco di una piccola comunità, viviamo serenamente e non ci sono episodi di intolleranza: io ho sempre cercato di riconoscere a tutti i rispettivi diritti e le posso assicurare che non sono né razzista, né fascista. Purtroppo può capitare di perdere la pazienza se si viene continuamente additati in questo modo, in particolar modo se si è consapevoli che queste accuse sono strumentali e legate a finalità di pura contrapposizione politica, per altro su temi locali. Questo è accaduto, ho perso la pazienza”.

