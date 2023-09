TPI Fest 2023: la diretta della seconda serata del Festival di The Post Internazionale

Secondo appuntamento con il TPI Fest, la festa di The Post Internazionale che per il secondo anno consecutivo si tiene a Bologna, presso la Tettoia Nervi, in piazza Lucio Dalla. Tra gli ospiti di questa sera, l’ex presidente della Camera Roberto Fico, il segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, il giornalista Michele Santoro e l’ex ministra della Difesa Elisabetta Trenta.

TPI Fest 2023: la diretta della seconda serata

Ore 19,30 – La seconda serata del TPI Fest 2023 prende il via con la consueta rassegna stampa a cura della redazione del nostro giornale.

Ore 19,00 – Prende il via la seconda serata del TPI Fest.

TPI FEST 2023

Torna la festa di The Post Internazionale, che per il secondo anno consecutivo si terrà a Bologna. Il TPI Fest si svolgerà da venerdì 22 a domenica 24 settembre 2023 alla “Tettoia Nervi“, in piazza Lucio Dalla, nel cuore pulsante dello storico quartiere della Bolognina.

Tre serate in cui verranno discussi i principali argomenti dell’attualità politica e sociale per un importante momento di confronto sulle idee.

Ospiti alcuni fra i più noti nomi della politica e del giornalismo italiano: da Giuseppe Conte a Elly Schlein, passando per Pier Luigi Bersani, Nicola Fratoianni, Roberto Fico, Galeazzo Bignami, Matteo Lepore, Jeremy Rifkin e tanti altri ancora.

Lo slogan del TPI Fest è: Fatti un’idea. La tua. La manifestazione culturale è patrocinata dal Comune di Bologna e sarà libera e ad ingresso gratuito.

Gli eventi del TPI Fest sono in programma il 22, 23 e 24 settembre 2023, ogni sera a partire dalle 19 fino alle 23,30 circa.