“La chiusura della Magneti Marelli? È una cosa gravissima, stiamo combattendo un battaglia per tutti noi”: così il sindaco di Bologna Matteo Lepore al TPI Fest 2023, che stasera, venerdì 22 settembre, ha preso il via presso la Tettoia Nervi, in piazza Lucio Dalla, proprio nel capoluogo dell’Emilia-Romagna.

“Già in occasione del terremoto di 10 anni era successa una cosa gravissima quando avevano deciso di spostare le macchine delle fonderie e portarle a Bari sfruttando una disgrazia come il sisma” ha aggiunto il primo cittadino bolognese.

“Poi è arrivata questa scelta improvvisa decidendo di chiudere lo stabilimento e portando tutto a Bari. Noi abbiamo detto tre cose fondamentali lo stabilimento non è proprietà della Magneti Marelli ma della comunità. Non si può chiudere e andarsene come se nulla fosse perché riguarda tutta la comunità bolognese”.

“Chiediamo alla comunità di mobilitarsi per protestare. Terzo, e ultimo punto, questo è il primo avvenimento di una nuova fase industriale. Nel nostro Paese manca da anni di una seria politica industriale e questo non è solo colpa del governo attuale – continua ancora Lepore – Un paese come l’Italia non può non avere una strategia per difendere il lavoro e per difendere la comunità di lavoratori nel momento in cui si trasferisce quell’attività”.

Parlando del salario minimo, alla domanda se qualcuno, all’interno del Pd, remi contro il salario minimo, Matteo Lepore risponde: “C’è un’alleanza neoliberista e trasversale che vuole tenere ferma l’Italia”.

“Molti la nave la vorrebbero tenere in porto ma io credo che, anche questi membri del mio partito che la nave la vogliono tenere in porto, possono restare sul molo a guardare. Non è necessario che stiamo tutti sulla stessa barca. Senza un popolo e senza la rappresentanza di un popolo la sinistra non ha senso”.

“Sembra quasi che qualcuno abbia paura della prima donna segretario” ha aggiunto il primo cittadino bolognese anche a proposito dell’informazione non sempre troppo tenera nei confronti della segretaria del Partito Democratico Elly Schlein.

TPI FEST 2023

Torna la festa di The Post Internazionale, che per il secondo anno consecutivo si terrà a Bologna. Il TPI Fest si svolgerà da venerdì 22 a domenica 24 settembre 2023 alla "Tettoia Nervi", in piazza Lucio Dalla

