Telefonata Meloni-Schlein: passa la mozione Pd sul cessate il fuoco a Gaza

Nel pomeriggio di oggi, martedì 13 febbraio, la Camera ha approvato una mozione del Pd che chiede un cessate il fuoco umanitario a Gaza. Il testo è passato grazie all’astensione dei partiti di maggioranza, dopo che in mattinata la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la segretaria dem Elly Schlein si erano sentite telefonicamente per parlare proprio di Medio Oriente.

La mozione è stata approvata con 128 voti favorevoli, zero contrari e 159 astenuti. “Questo è un momento molto importante perché il Parlamento ha approvato il primo punto della nostra mozione così come riformulato, per chiedere un immediato cessate il fuoco umanitario, e di questo siamo molto felici. Avevamo presentato questa mozione per scuotere il dibattito nel Paese e favorire un avanzamento del Parlamento”, ha dichiarato Schlein parlando con i cronisti in Transatlantico dopo il voto dell’Aula.

