Conte e l’Iva Pamphilj | LA VIGNETTA

“Il taglio iva si farà e sarà bellissimo”, ha detto il premier Giuseppe Conte come prima dichiarazione dopo gli stati molto generali. Poi si è rimesso la mascherina e ha continuato a enumerare le possenti misure del governo. Purtroppo si sono sentiti solo mugolii entusiasti sotto la ffp3. Sembra infatti che finalmente il governo abbia di frequente una visione economica. La fornisce secondo indiscrezioni Padre Pio tutti i giorni alle 15 regalando un Dcm già convertito in legge dalla Grazia di Dio. “Così il parlamento è inutile!” ha scritto Andrea Orlando, forse una gioiosa constatazione. Il Pd è diviso, dopo aver rischiato una terrificante unità che avrebbe significato la fine dei tempi per l’umanità tutta.

